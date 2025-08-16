Η προκλητική φανέλα της Σάμσουνσπορ εμπνευσμένη από τον Κεμάλ που θα φορέσει στο ΟΑΚΑ (vid)

Πολιτική και… προκλητική είναι η φανέλα την οποία θέλει να φορέσει, σύμφωνα με τουρκικά Μέσα, η Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ για το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Το εμπόδιο της Σάμσουνσπορ καλείται να ξεπεράσει ο Παναθηναϊκός για να βρεθεί στη League Phase του Europa League, με την αναμέτρηση να έχει πολλές… προεκτάσεις. Η ομάδα από την Σαμψούντα επιχειρεί να δώσει μια… πολιτική χροιά στις αναμετρήσεις με τους «πράσινους».

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Τουρκία, η Σάμσουνσπορ προτίθεται να φορέσει στο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ τη δεύτερη εμφάνισή της, που είναι εμπνευσμένη και αφιερωμένη στον Μουσταφά Κεμάλ. Αν και η πρώτη της φανέλα είναι ερυθρόλευκη, στο παιχνίδι της Πέμπτης (21/8) προτίθεται να φορέσει την μπλε της εμφάνιση.

📢 Samsunspor, Yunan takımı Panathinaikos ile oynayacağı maçta Atatürk detaylı mavi forması ile sahaya çıkacak. pic.twitter.com/IRBU9euoCx — Süper Lig Günlüğü (@superliggunluk) August 16, 2025

Η φανέλα αυτή λανσαρίστηκε πως απαθανατίζει το μπλε της Θάλασσας, ενώ στο βάθος φαίνονται αχνά, τα μάτια του Κεμάλ, ενώ στην καμπάνα της γίνονται αναφορές στη 19η Μαΐου του 1919, που στη χώρα μας είναι συνδεδεμένη με την ημέρα της Γενοκτονίας των Ποντίων. Ήταν η μέρα που έκανε την απόβαση στη Σαμψούντα ο Κεμάλ και ξεκίνησε ο εκδιωγμός των Ελλήνων του Πόντου.

Μάλιστα, ο τίτλος της καμπάνιας είναι: «Yol Gosteren Bir Cift Goz», δηλαδή: «Ένα ζευγάρι ματιών που δείχνει τον δρόμο».

