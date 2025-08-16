«Η Αντάλιασπορ κατέθεσε πρόταση στον Άρη για τον Κουέστα»

Σε μεταγραφικό σενάριο εμπλέκει τον Άρη και τον Χουλιάν Κουέστα, Τούρκος δημοσιογράφος, που αναφέρει ότι η Αντάλιασπορ έχει καταθέσει πρόταση για τον Ισπανό πορτιέρε.

Ο Χουλιάν Κουέστα υπερασπίζεται επί σειρά ετών την εστία του Άρη, όμως σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Ρεσάτ Καν Οζμπουμπάκ, η Αντάλιασπορ έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον 34χρονο τερματοφύλακα.

Όπως αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος, η Αντάλιασπορ έχει καταθέσει ήδη πρόταση στον Άρη για τον Κουέστα, χωρίς όμως να μπαίνει σε περισσότερες λεπτομέρειες για το ενδιαφέρον που έχει προκύψει για τον Ισπανό πορτιέρε.

Ο Κουέστα βρίσκεται στον Άρη από το 2018 και έχει συμβόλαιο με τους «κιτρινόμαυρους» για ακόμη δύο χρόνια, με τον Ισπανό να μην βρίσκεται στις επιλογές του Μαρίνου Ουζουνίδη στα δύο πρώτα επίσημα ματς της νέας σεζόν.