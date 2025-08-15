Κάθε χρόνο τέτοια μέρα: Μετά τη Μαρσέιγ και τον Άγιαξ, τρίτο σερί «θρίλερ» στα πέναλτι για τον Παναθηναϊκό!

Είστε Παναθηναϊκός και η ομάδα σας παίζει στις 15/08; Κλείστε προληπτικά ένα ραντεβού με τον καρδιολόγο σας. Γιατί αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, εδώ και τρία σερί καλοκαίρια, ανήμερα της Παναγίας, δεν γίνεται ούτε στα κόμικς!

Στην προσπάθεια που κάνει τα τελευταία χρόνια για να επανέλθει στην φυσική του θέση στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει κάθε καλοκαίρι πολύ δύσκολα εμπόδια, ώστε να εξασφαλίσει την παρουσία του εκτός συνόρων και για τον χειμώνα.

Την τελευταία τριετία ωστόσο, αυτό που συμβαίνει στα μέσα του Αυγούστου είναι πραγματικά... ψυχοβγαλτικό, με τους «πράσινους» να παίζουν κάθε φορά την πρόκρισή τους στα πέναλτι, πάντα κόντρα σε ομάδες με μεγαλύτερο μπάτζετ, οι οποίες αποτελούν το φαβορί.

Η αρχή έγινε στην Μασσαλία, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Το «Τριφύλλι» είχε κερδίσει με 1-0 στην Λεωφόρο χάρη στο γκολ του Μπερνάρ, όμως στην ρεβάνς της 15ης Αυγούστου του 2023 οι Γάλλοι βρέθηκαν να προηγούνται με 2-0. Το πέναλτι του Ιωαννίδη στο φινάλε της αναμέτρησης έστειλε το ζευγάρι σε παράταση, με τον Παναθηναϊκό να αντέχει και να φτάνει να διεκδικεί την πρόκριση στην «ρώσικη ρουλέτα». Εκεί μια απόκρουση του Μπρινιόλι ήταν αρκετή, με τον Μλαντένοβιτς να ευστοχεί στην τελευταία και καθοριστική εκτέλεση.

Έναν χρόνο μετά, στις 15 Αυγούστου του 2024, οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν τον Άγιαξ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι Ολλανδοί είχαν κερδίσει με 0-1 στο ΟΑΚΑ, όμως με γκολ του Τετέ στο φινάλε ο Παναθηναϊκός «πάγωσε» ξανά το Άμστερνταμ και έστειλε το ζευγάρι μέχρι την παράταση. Ακολούθησε ένας πραγματικός... μαραθώνιος, με τον Ντραγκόφσκι να κάνει ό,τι μπορεί αλλά τον «Αίαντα» να επικρατεί με 13-12 και να παίρνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Φέτος, το βράδυ της 14ης Αυγούστου, λίγες μόνο ώρες πριν τον... αγαπημένο του 15Αύγουστο, ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε στην Κρακοβία την Σαχτάρ Ντόνετσκ, στην ρεβάνς του 0-0 του ΟΑΚΑ. Οι δύο ομάδες έμειναν και πάλι «άσφαιρες» και έφτασαν μέχρι τα πέναλτι, με τον Ντραγκόφσκι να σταματάει δύο εκτελέσεις και τον Ντάνιελ Μαντσίνι να σκοράρει και να στέλνει τους «πράσινους» στα Play-Offs του Europa League.

Τρία σερί χρόνια, τρεις σερί φορές που οι φίλοι του Παναθηναϊκού χρειάστηκαν... φάρμακα για την καρδιά τους, προκειμένου να αντέξουν το άγχος και να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα. Τουλάχιστον τις δύο εξ αυτών, χαμογέλασαν στο φινάλε...