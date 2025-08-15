ΑΕΚ: Τόσα πήρε από την πώληση Σιμάνσκι στη Λέγκια

Στην Πολωνία αποκαλύπτουν το ποσό που έβαλε η ΑΕΚ στα ταμεία της από την πώληση του Σιμάνσκι στη Λέγκια.

Τον Νταμιάν Σιμάνσκι αποχαιρέτισε χθες και επίσημα η ΑΕΚ μετά από 5,5 χρόνια, με τον Πολωνό μέσο να επιστρέφει στην πατρίδα του, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο με τη Λέγκια Βαρσοβίας. Ο 30χρονος μέσος δεν βρισκόταν στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς και αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η Ένωση του έδωσε άδεια να διαπραγματευτεί και τελικά επήλθε η συμφωνία με τη Λέγκια. Αν και δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση από καμία πλευρά, στην Πολωνία αναφέρουν ότι το κόστος της μεταγραφής έκλεισε στα 1,2 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του Σιμάνσκι, αν και αρχικά οι απαιτήσεις της ΑΕΚ κυμαίνονταν στα 2 εκατ. ευρώ.

