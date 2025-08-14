Athens Καλλιθέα: Επαγγελματικό συμβόλαιο τον Ορμενάι

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός προέρχεται από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού.

Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο υπέγραψε με την Athens Καλλιθέα ο Οργκεστ Ορμενάι.

Η ανακοίνωση της αθηναϊκής ομάδας:

Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει ότι ο ποδοσφαιριστής της ακαδημίας της, Orgkest Ormenai, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα.

Ο Ormenai, που αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός, εντάχθηκε στην AKFC από τον Παναθηναϊκό τον Αύγουστο 2024. Τη σεζόν 2023/24, ο Ormenai σημείωσε τρία γκολ και δύο ασίστ σε 20 αγώνες για τον Παναθηναϊκό Κ19, ενώ την περσινή σεζόν συμμετείχε σε 24 αγώνες για την AKFC Κ19, με απολογισμό εννέα γκολ και 10 ασίστ, κερδίζοντας μία θέση στην Καλύτερη Ενδεκάδα της σεζόν στο πρωτάθλημα της Super League Κ19.

Συγχαρητήρια, Orgkest.