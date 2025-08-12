Η Τζιρόνα «κλείδωσε» τον Βίτσελ

Η Τζιρόνα ολοκλήρωσε μια από τις πιο σημαντικές μεταγραφές στην ιστορία της, ανακοινώνοντας επίσημα την απόκτηση του Άξελ Βίτσελ.

Το βράδυ της Τρίτης (12/08/2025) ο καταλανικός σύλλογος ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον έμπειρο Βέλγο μέσο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για ένα χρόνο με προοπτική επέκτασης για ακόμα μια σεζόν.

Ο 36χρονος χαφ ήρθε ελεύθερος στην Τζιρόνα μετά από τρία χρόνια στην Ατλέτικο Μαδρίτης, έτοιμος να προσφέρει εμπειρία και ποιότητα στο κέντρο του γηπέδου.

Αυτή η μεταγραφή σίγουρα ενισχύει το ρόστερ της ομάδας και δίνει επιπλέον βάθος στη μεσαία γραμμή της, με τον Βίτσελ να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο ξεκίνημα της Τζιρόνα.