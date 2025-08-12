Δεν υπάρχει κάτι σημαντικότερο από τη νίκη και την πρόκριση

Όπως δεν μου αρέσει να γίνομαι… Αγραβάνης και να δίνω συγχαρητήρια στον εαυτό μου έτσι δεν μου αρέσει και να τον κατακρίνω έστω και ως μέλος μιας ομάδας ανθρώπων, εν προκειμένω των δημοσιογράφων που ασχολούνται με τα θέματα της ΑΕΚ. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Βλέποντας όμως τον τίτλο στο ηχητικό μου στον Σπορ FM σκέφτηκα πως κι εγώ όπως σχεδόν όλοι οι άλλοι, δυο μέρες πριν από ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι ασχολούμαστε σχεδόν αποκλειστικά με μεταγραφές. Είναι Αύγουστος βέβαια, ο μήνας της μεταγραφικής τρέλας, όμως η ΑΕΚ αν δεν προκριθεί την Πέμπτη μένει πάλι εκτός Ευρώπης χωρίς καν να φτάσει στα πλέι οφ του Conference League όπως έχει συμβεί και στις δύο προηγούμενες συμμετοχές της στο νέο… ιντερτόρο όπως το έλεγαν οι… ψαγμένοι Ελληνες φίλαθλοι ή Milko Cup όπως το βάφτισαν αυτοί που από το καλοκαίρι του 2024 το θεωρουν ανώτερο του Champions League.

Nα ξεκαθαρίσω εδώ πως δεν θα θεωρήσω τό ίδιο πράγμα αν αποκλειστεί η ΑΕΚ από την Άντερλεχτ με το αν μείνει εκτός Ευρώπης από παραμονή Δεκαπενταύγουστου από τον Άρη Λεμεσού. Αν η ΑΕΚ προκριθεί δεν θα είναι φαβορί στα πλέι οφ. Σίγουρα μπορεί να προκριθεί όμως η Βελγική ομάδα έχει τον πρώτο λόγο. Θα είναι ένα πολύ δυνατό τεστ εκτός από μεγάλη μάχη που θα κρίνει την Ευρωπαϊκή παρουσία της ΑΕΚ. Όμως προηγείται ένα πολύ κρίσιμο ματς για να μπορέσει η ΑΕΚ να παίξει με την Άντερλεχτ που μάλλον έχει καθαρίσει ήδη την δική της πρόκριση. Και πρέπει το μυαλό όλων να συγκεντρωθεί εκεί. Όχι μόνο της ομάδας που είμαι σίγουρος πως εκεί είναι, αλλά όλων…

Θα είναι παιχνίδι που μπορεί να εξελιχτεί δυσκολότερο από αυτό της Κύπρου γιατί ξεκινάνε και οι δύο ομάδες από το μηδέν και ο νικητής περνάει. Όμως είναι δεδομένο πως ο Άρης μπορεί πιο εύκολα στη Φιλαδέλφεια να παίξει το παιχνίδι που τον βολεύει. Έχει γρήγορους και καλούς παίκτες μπροστά που αν τους δώσεις την ευκαιρία μπορούν να κάνουν την ζημιά όπως φάνηκε στο πρώτο παιχνίδι.

Για αυτό περιμένω μια ΑΕΚ όπως του δευτέρου ημιχρόνου στη Λεμεσό κι ας μην κάνει μαγικό τέταρτο όπως εκεί. Ποτέ δεν πρέπει να φύγει από το μυαλό όλων όσων είναι μέσα κι έξω από τον αγωνιστικό χώρο πως το μόνο που θα μετρήσει στο τέλος είναι το αποτέλεσμα. Η πρόκριση. Οι δύο αγώνες με την Χάποελ και το δεύτερο ημίχρονο της Κύπρου πρέπει να είναι ο οδηγός. Δεν μας ενδιαφέρει αν η ΑΕΚ περάσει με στιλ και κυριαρχία ή με ένα απλό 1-0 χωρίς να έχει χάσει και τόσες ευκαιρίες όπως στο πρώτο ματς με την Χάποελ.

Αυτό που πρέπει να νοιάζει τους πάντες είναι να εξαφανιστεί η αφέλεια και να μην γίνουν λάθη κοντά στο τέρμα. Φυσικά θα θέλαμε αυτή τη φορά η ομάδα να είναι πιο αποτελεσματική και να βάλει γκολ κάποιος από τους επιθετικούς. Όμως όσες ευκαιρίες κι αν χαθούν πιστεύω πως αν η ΑΕΚ δεν δεχτεί και πολύ περισσότερο δεν χαρίσει γκολ θα μπορέσει να σκοράρει και να προκριθεί. Δεν είναι το δυνατό σημείο του Άρη η άμυνα όπως φάνηκε άρα πλέον δεν υπάρχει δικαιολογία. Η ΑΕΚ ξέρει πολύ καλό τον αντίπαλο και τι πρέπει να κάνει. Έχω εμπιστοσύνη στον Νίκολιτς. Η ομάδα θα είναι προετοιμασμένη και διαβασμένη. Πρέπει να αποδείξει ότι έχει πάρει και το μάθημα της…