ΜΜΕ Τσεχίας: «Ο ΠΑΟΚ θέλει διακαώς τον Ζαφείρη, του προσφέρει ένα εκπληκτικό συμβόλαιο»

Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει all in στο θέμα Ζαφείρη και τα ΜΜΕ της Τσεχίας παρουσιάζουν μια πιο… διαλλακτική στάση στην υπόθεση, αφού οι Θεσσαλονικείς «προσφέρουν ένα εκπληκτικό συμβόλαιο».

Όταν έσκασε η είδηση, τα ΜΜΕ της Τσεχίας, έμοιαζαν απόλυτα ως προς την παραμονή του 23χρονου χαφ, ορμώμενοι προφανώς και από τη στάση του προέδρου της ομάδας που έδειχνε αδιάλλακτος στο ενδεχόμενο πώλησης του Ζαφείρη.

Το ασφυκτικό πρέσινγκ του ΠΑΟΚ και το γεγονός ότι ο Έλληνας διεθνής θέλει να μετακομίσει στον Δικέφαλο και το έχει κάνει σαφές προς πάσα κατεύθυνση, «αναγκάζουν» τη Σλάβια να στραφεί στην αγορά.

Όπως διαβάσατε και μέσα από το SDNA, άνθρωποι από το περιβάλλον της ομάδας έχουν βγει στην αγορά και ρωτάνε τους ατζέντηδες για χαφ στη θέση του Ζαφείρη ώστε να είναι έτοιμοι σε περίπτωση πώλησης του Έλληνα άσου.

Τα δεδομένα έχουν αλλάξει τις τελευταίες ώρες, στην Τσεχία έχουν αντιληφθεί πως ο Ζαφείρης είναι ο Νο1 σύμμαχος του ΠΑΟΚ και τα περιθώρια στενεύουν, ειδικά από τη στιγμή που οι Θεσσαλονικείς δείχνουν στη Σλάβια πόσο πολύ τον θέλουν!

Πλέον τα ΜΜΕ της χώρας μιλούν για μια περίπλοκη κατάσταση, έτσι όπως εξελίσσεται η υπόθεση Ζαφείρη για τη Σλάβια, τονίζοντας πως:

«Ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, επιθυμεί διακαώς τον Χρήστο Ζαφείρη. Ήδη έχει στείλει δύο γενναιόδωρες προσφορές στη Σλάβια Πράγας και ετοιμάζει τρίτη. Για τον δυναμικό μέσο έχει προετοιμάσει ένα εκπληκτικό συμβόλαιο, που σύμφωνα με την εφημερίδα Sport είναι περίπου τετραπλάσιο από τις τωρινές του απολαβές. Ο Γιάροσλαβ Τβρντίκ, πρόεδρος της Σλάβια, δεν θέλει να πουλήσει. Ωστόσο, η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη απ’ ό,τι φαίνεται με την πρώτη ματιά...».

