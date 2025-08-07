Περνάει ιατρικά και υπογράφει στην Αλ Χιλάλ ο Νούνιες

Η Αλ Χιλάλ ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Λίβερπουλ για την απόκτηση του 25χρονου επιθετικού, σε ένα deal που έκλεισε στα 53 εκατ. ευρώ συν μπόνους επίτευξης στόχων.
Ο Νούνιες από την πλευρά του αποδέχθηκε τους οικονομικούς όρους της Αλ Χιλάλ και συμφώνησε να υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με την ομάδα από την Σαουδική Αραβία.
Την Πέμπτη, μάλιστα ο Ουρουγουανός στράικερ, αναμένεται να ταξιδέψει στην Σαουδική Αραβία, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με την Αλ Χιλάλ.