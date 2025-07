Η Γουέστ Χαμ επιβεβαίωσε την αθωότητα του Λούκας Πακετά!

Η FA είχε ξεκινήσει έρευνα τον Αύγουστο του 2023 και ο Λούκας Πακετά αντιμετώπιζε σοβαρά το ενδεχόμενο μέχρι και ισόβιου αποκλεισμού, σε ηλικία μόλις 27 ετών.

Δυο χρόνια μετά, οι κατηγορίες κατέπεσαν οριστικά και η διοίκηση της Γουέστ Χαμ, μαζί με τον παίκτη, προχώρησαν σε κοινή δήλωση, αφήνοντας πίσω κάθε πρόβλημα.

Η αντιπρόεδρος του συλλόγου, Κάρεν Μπρέιντι, τόνισε: «Είμαστε χαρούμενοι που ο Λούκας απαλλάχθηκε. Διατήρησε την αθωότητά του από την αρχή και ως σύλλογος τον έχουμε σταθεί αποφασιστικά δίπλα του και τον έχουμε στηρίξει καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Παρά την απίστευτη πίεση που δέχεται, ο Λούκας έχει αγωνιστεί κάθε εβδομάδα για τον σύλλογο, δίνοντας πάντα τα πάντα. Ήταν μια δύσκολη περίοδος για τον Λούκας και την οικογένειά του, αλλά παρέμεινε απόλυτα επαγγελματίας σε όλη τη διάρκεια και τώρα ανυπομονεί να βάλει ένα όριο σε αυτό το επεισόδιο, όπως και όλοι στη Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ. Η ομάδα δεν θα κάνει κανένα περαιτέρω σχόλιο».

Ο Λούκας Πακετά υποστήριξε με τη σειρά του: «Από την πρώτη ημέρα αυτής της έρευνας, διατήρησα την αθωότητά μου έναντι αυτών των εξαιρετικά σοβαρών κατηγοριών. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο αυτή τη στιγμή, αλλά θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον Θεό και την επιθυμία μου να επιστρέψω στο ποδόσφαιρο με ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μου. Στη σύζυγό μου που δεν άφησε ποτέ το χέρι μου, στη Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ, στους οπαδούς που πάντα με επευφημούσαν, και στην οικογένειά μου, τους φίλους μου και τη νομική ομάδα που με στήριξαν - σας ευχαριστώ για όλα».

West Ham United can confirm that an independent Regulatory Commission has cleared Lucas Paquetá of misconduct charges made against him by the Football Association for alleged breaches of FA rule E5.