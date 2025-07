Λύγισε ο Αρναούτοβιτς στην παρουσίαση του από τον Ερυθρό Αστέρα (vid)

Ο αείμνηστος Σέρβος προπονητής αποτελούσε μια θρυλική φιγούρα για τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Αρναούτοβιτς να γνωρίζει καλά τον Μιχαΐλοβιτς από την κοινή συνύπαρξη τους στην Μπολόνια.

Συγκεκριμένα, ο Αρναούτοβιτς δέχθηκε ερώτηση για τον αείμνηστο προπονητή, με τον Αυστριακό επιθετικό μόλις άκουσε το όνομά του να ξεσπάει σε κλάματα.

«Μιλούσαμε συνέχεια για τον Ερυθρό Αστέρα. Του είχα πει ότι κάποτε θα έπαιζα εδώ. Αυτές τις δύο μέρες που βρίσκομαι εδώ έχω κλάψει περισσότερο απ’ όσο έχω κλάψει σε όλη μου τη ζωή μόλις είδα και το όνομα στις κερκίδες.

Μίλησα και με την οικογένειά του», ανέφερε ο Μάρκο Αρναούτοβιτς και στη συνέχεια ξέσπασε σε κλάματα.

