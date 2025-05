Τελειώνει από την ΑΕΚ ο Μπρούνο Άλβες!

Παρελθόν από την ΑΕΚ θα αποτελέσει ο Μπρούνο Άλβες, με τον Πορτογάλο να αποχαιρετά τους παίκτες της Ένωσης στα Σπάτα!

Πολλές αλλαγές θα υπάρξουν στην ΑΕΚ, όπως διαμήνυσε και ο Μάριος Ηλιόπουλος, με τον Μπρούνο Άλβες να τελειώνει από την Ένωση σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες!

Μετά την αποχώρηση του Νίκου Κωστένογλου από τη θέση του προπονητή στην Β΄ ομάδα, ο 44χρονος Πορτογάλος βρέθηκε σήμερα στην προπόνηση της ομάδας στα Σπάτα και αποχαιρέτισε τους παίκτες της Ένωσης.

Ωστόσο, ο Μπρούνο Άλβες αναμένεται την Κυριακη να βρεθεί κανονικα στο πλευρό της ομάδας για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, το οποίο θα κρίνει την 3η θέση και στη συνέχεια θα αποτελέσει και επίσημα παρελθόν από τον Δικέφαλο.

Μόλις τον περασμένο Οκτώβριο ο Αλβες συμφώνησε με τον Μάριο Ηλιόπουλο για τον νέο του ρόλο και πως αυτός θα ήταν του Strategic Consultant and Ambassador of the club (Στρατηγικός Σύμβουλος και Πρέσβης της ομάδας), ενώ το 2022 είχε προσληφθεί ως Αθλητικός Διευθυντής με τον Παναγιώτη Κονέ Εκτελεστικό Διευθυντή.