Αδιανόητη φάση στο Copa America. Ο επιθετικός και αρχηγός του Εκουαδόρ, Ένερ Βαλένσια, ήταν πρωταγωνιστής σε μία τρομακτική φάση αφού στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης με την Βενεζουέλα, βρήκε με σκαριά τον Οσόριο στον λαιμό και δέχθηκε απευθείας κόκκινη μετά από χρήση VAR!

Enner Valencia has been given a red card for this foul#CopaAmèrica #CopaAmèrica2024 pic.twitter.com/PRHdkQXrSx https://t.co/fNFBjt7eEz