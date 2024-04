Κριτική Ολυμπιακού: Επικός Τζολάκης, συγκλονιστικός Ιμπόρα, εξαιρετικοί Κάρμο και Ρίτσαρντς!

To SDNA αξιολογεί την ατομική επίδοση των παικτών του Ολυμπιακού στον δεύτερο προημιτελικό με την Φενέρμπαχτσε.

Τζολάκης 10

Δεν φέρει ευθύνη στο 1-0, ενώ στο α' μέρος είχε μία-δύο καλές επεμβάσεις. Στο β' μέρος υπήρχαν στιγμές που κινδύνεψε, ωστόσο χωρίς να φέρει ευθύνη σ' αυτές. Στην παράταση δεν κινδύνεψε ιδιαίτερα και πλέον κλήθηκε να υπερασπιστεί την πρόκριση του Ολυμπιακού στην διαδικασία των πέναλτι. Απέκρουσε το πέναλτι του Τάντιτς, έπεσε εξαιρετικά σ' αυτό του Μπατσουαγί και απέκρουσε το 3ο πέναλτι, αυτό του Ουντέρ και ολοκλήρωσε το σπουδαίο του βράδυ λέγοντας όχι στον Μπονούτσι.

Ροντινέι 7

Με up and down η εικόνα του στο α' μέρος αμυντικά. Δημιουργικά είχε ανεβάσματα, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Στο β' είχε αρκετή δουλειά κυρίως αμυντικά, αλλά ως επί το πλείστον κατάφερε να αντεπεξέλθει. Σταθερός αμυντικά στην παράταση. Καλό ματς από τον Βραζιλιάνο που ανέλαβε το δύσκολο 5ο πέναλτι και το έχασε, με αποτέλεσμα να έχει τον τίτλο του μοιραίου.

Ντόη 5

Στο πρώτο 20λεπτο είχε πολλά θέματα. Στην συνέχεια βελτίωσε την εικόνα του, ωστόσο στο α' μέρος δεν απέφυγε και κάποια λάθη. Στο β' είχε τα θέματά του. Δέχθηκε την κίτρινη κάρτα στο 72' και λόγω απειρίας στο 75' έπαιξε με την... φωτιά για την 2η. Στην παράταση ήταν αρκετά σταθερός, αλλά στο 123' βγήκε με τον αγκώνα και αυτή την φορά ο Γερμανός ρέφερι δεν του χαρίστηκε. Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε πως έκανε ένα ματς για να πάρει την βάση.

Κάρμο 8

Υπέφερε στο πρώτο 20λεπτο. Εν συνεχεία όταν βελτιώθηκε η εικόνα των χαφ και η όλη αμυντική εικόνα των Πειραιωτών βελτίωσε την απόδοσή του. Στο β' υπήρχαν διαστήματα που ήταν μόνος του όλη η άμυνα του Ολυμπιακού. Στην παράταση είναι πρωταγωνιστής στην ευκαιρία του Ιμπόρα στο δοκάρι, αφού στο ριμπάουντ έχει εκείνος την μεγάλη στιγμή με τον Τζικού να διώχνει πάνω στην γραμμή. Πολύ δυνατός ο δανεικός από την Πόρτο στόπερ.

Ορτέγκα 5

Προβληματικό το πρώτο 45λεπτο. Είχε πολλά προβλήματα στην πλευρά του με τον Καχβετσί που ήταν ο παίκτης, ο οποίος άνοιξε το σκορ. Βέβαια είχε το άλλοθι ότι πολλές φορές δεν είχε βοήθειες και ντουμπλαρίσματα. Το σκηνικό επαναλήφθηκε και στο β' μέρος με τον άσο του Ολυμπιακού να είναι αρκετά προσεκτικός στα μαρκαρίσματά του ελέω του γεγονότος ότι είχε κίτρινη από το 36'. Δύσκολο βράδυ για τον Αργεντινό μπακ που αντικαταστάθηκε στο 89' από τον Ρίρσαρντς.

Χέσε 7

Πολύ κακός στο πρώτο 20λεπτο. Δεν μπόρεσε να κρατήσει μπάλα για να αποσυμπιέσει την ομάδα του. Εν συνεχεία βελτίωσε την εικόνα του. Στο β' έδεσε αρκετά με τον Ιμπόρα και ήταν αρκετά καλός. Έτρεξε πολύ και στην παράταση με όσες δυνάμεις είχε. Αναμφισβήτητα θετικό το πρόσημο.

Τσικίνιο 7

Με up and down η εικόνα του στο α' μέρος. Είχε καλά διαστήματα, αλλά και αρκετά κακά δίνοντας δικαίωμα στην Φενέρ να πιέσει. Μετά το 25', πάντως, είχε καλή εικόνα, όχι κάτι το τρομερό, αλλά ήταν ο χαφ που ξεχώρισε από τους «ερυθρόλευκους». Στην παράταση έμεινε από δυνάμεις και αντικαταστάθηκε στο 108' από τον Όρτα. Καλό ματς σε γενικές γραμμές. Απόδοση για 7.

Φορτούνης 6

Εκτός παιχνιδιού στο α' μέρος ο έμπειρος άσος με αρκετά λάθη. Στο β' σαφώς βελτιωμένος βγάζοντας ενέργεια και πάθος. Στην παράταση έδωσε ό,τι είχε και στο 108' αντικαταστάθηκε από τον Ελ Αραμπί. Μένοντας με την τελευταία εικόνα θα του δώσουμε το 6 με το 7 να είναι και αυτό εντός των δυνατοτήτων του.

Γιόβετιτς 3

Εκτός κλίματος αγώνα στο πρώτο 45λεπτο. Δεν είχε ούτε μία ενέργεια που να θυμόμαστε με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί στο ημίχρονο από τον Ιμπόρα.

Ποντένσε 6

Ο πιο ενεργός της τριάδας πίσω από τον Ελ Κααμπί στο α' μέρος. Είχε μία κάποια πρωτοβουλία, είχε ενέργεια, ωστόσο ως εκεί... Στο β' πήρε κάποια λεπτά από τον Μεντιλίμπαρ δεν βοήθησε, δεν του πήγε το ματς, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί στο 64' από τον Μασούρα. Ένα ματς για ένα τίμιο «6», αλλά ως εκεί...

Ελ Κααμπί 6

Ήταν αποκομμένος, δεν τροφοδοτήθηκε στο α' μέρος με αποτέλεσμα να μην φανεί. Στο β' φάνηκε σε μία-δύο περιπτώσεις χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Στην παράταση όχι κάτι το ιδιαίτερο. Γενικώς δεν ήταν η βραδιά του, αλλά δεν τροφοδοτήθηκε κιόλας. Σημαντικό ότι πέτυχε το πρώτο πέναλτι. Αρκετό για να του δώσει το «εξάρι».

Ιμπόρα 7

Μπήκε στο ημίχρονο κα μέτρησε πολύ η εμπειρία του σε τέτοια ματς. Έπαιξε ως αμυντικός χαφ με τον Τσικίνιο να προωθείται σε δεκάρι. Συμμάζεψε αρκετά την μεσαία γραμμή και βοήθησε αρκετά στο ανασταλτικό κομμάτι. Στην παράταση έχει την απίστευτη στιγμή με την κεφαλιά του να βρίσκει το δοκάρι.

Μασούρας 6

Μπήκε στο 64' στην θέση του Ποντένσε. Έδωσε μία κάποια πνοή στον Ολυμπιακό και στο 80' είχε την μεγαλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο ματς. Στην παράταση δεν φάνηκε ιδιαίτερα, αν και ήταν πιο ξεκούραστος. Συνολικά ένα ματς για ταβάνι το εξάρι. Ανέλαβε το 4ο πέναλτι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ρίτσαρντς 7

Μπήκε στο 89' στην θέση του Ορτέγκα. Πολύ μεγάλη η προσπάθεια του νεαρού να βοηθήσει. Θετικό το το πρόσημο τόσο αμυντικά όσο και δημιουργικά.

Όρτα 6

Μπήκε στο 108' αντί του κουρασμένου Τσίκινιο και δεν μπορεί να αξιολογηθεί αγωνιστικά. Ανέλαβε την 3η εκτέλεση και ευστόχησε. Όπερ σημαίνει μόνο και μόνο για το «κρύο αίμα» ένα εξάρι.

Ελ Αραμπί 4

Αντικατέστησε στο 108' τον Φορτούνη και δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Ανέλαβε το 2ο πέναλτι του Ολυμπιακού και το έχασε. Πολύ κακή εκτέλεση, με αποτέλεσμα να παίρνει χαμηλή βαθμολογία.