Καταργούνται οι επαναληπτικοί του Κυπέλλου Αγγλίας από τη σεζόν 2024-25

Η FA πρόσθεσε ότι όλοι οι γύροι του Κυπέλλου Αγγλίας θα παίζονται τα Σαββατοκύριακα από την επόμενη περίοδο, με τον τέταρτο και τον πέμπτο γύρο, καθώς και τους προημιτελικούς, να διεξάγονται χωρίς να υπάρχουν παράλληλα αγώνες της Premier League.

«Από τον πρώτο γύρο δεν θα υπάρχουν επαναληπτικοί», ανέφερε η FA. «Η τρέχουσα μορφή, η οποία δεν έχει επαναληπτικούς από τον πέμπτο γύρο και μετά, έχει επεκταθεί σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης υπό το πρίσμα των αλλαγών στο ημερολόγιο που προέρχονται από τις διευρυμένες διοργανώσεις της UEFA. Ο τελικός του Κυπέλλου Αγγλίας θα διεξάγεται πλέον το προτελευταίο Σαββατοκύριακο της σεζόν της Premier League, ένα Σάββατο χωρίς αγώνες της Premier League την ίδια μέρα».

Το διάλειμμα στη μέση της σεζόν αφαιρέθηκε επίσης από το ημερολόγιο, προκειμένου να επιτραπεί στην Premier League να ξεκινήσει στα μέσα Αυγούστου και να δημιουργήσει μεγαλύτερο διάστημα για τη λήξη της σεζόν.

«Αυτή η νέα συμφωνία μεταξύ της FA και της Premier League ενισχύει το Κύπελλο Αγγλίας και δίνει σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο τουρνουά αποκλειστικά Σαββατοκύριακα σε ένα ολοένα και πιο πολυάσχολο ημερολόγιο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της FA Μαρκ Μπάλιγχαμ.

«Το νέο πρόγραμμα διασφαλίζει ότι η μαγεία του κυπέλλου προστατεύεται και ενισχύεται, ενώ λειτουργεί για το σύνολο του αγγλικού παιχνιδιού».

Ως μέρος της συμφωνίας, η Premier League θα αυξήσει τη χρηματοδότηση που παρέχει στην πυραμίδα του αγγλικού ποδοσφαίρου, δίνοντας επιπλέον 33 εκατομμύρια λίρες για την ανάπτυξη του παιχνιδιού βάσης.

Η Premier League δίνει ήδη 100 εκατομμύρια λίρες σε χρηματοδότηση σε ομάδες κατώτερων πρωταθλημάτων.

Οι ημιτελικοί του Κυπέλλου Αγγλίας της φετινής σεζόν θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο, με την Μάντσεστερ Σίτι να αντιμετωπίζει την Τσέλσι το Σάββατο και την Κόβεντρι να αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την Κυριακή.

The FA and The @premierleague have reached an agreement to strengthen the #EmiratesFACup format and increase support for grassroots football.



Swipe for details ➡️