Η Σάλτσμπουργκ στο Μουντιάλ συλλόγων 2025 - Η ανάρτηση της FIFA (pic)

Η νέα διοργάνωση 32 ομάδων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025, περιλαμβάνει συλλόγους από καθεμία από τις έξι συνομοσπονδίες.

Με 12 θέσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων για ευρωπαϊκές ομάδες, οι νικητές του UEFA Champions League τις τελευταίες τρεις σεζόν - Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης και Τσέλσι - έχουν ήδη εξασφαλίσει τις θέσεις τους.

Οι Μπάγερν Μονάχου, Παρί Σεν Ζερμέν, Ίντερ Μιλάνο, Πόρτο, Μπενφίκα, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Γιουβέντους και η Ατλέτικο Μαδρίτης έχουν καλύψει επίσης άλλες οκτώ μέσω της κατάταξης των ομάδων της UEFA, με βάση τις επιδόσεις τους στο Champions League τις τελευταίες τέσσερις σεζόν, την τρέχουσα σεζόν.

Σε περίπτωση που ένας σύλλογος κερδίσει δύο ή περισσότερες διοργανώσεις της κορυφαίας διοργάνωσης συλλόγων της συνομοσπονδίας κατά την περίοδο 2021-2024, η διαδρομή κατάταξης θα χρησιμοποιηθεί για την εξασφάλιση θέσης.

Στη λίστα πρόσβασης θα εφαρμόζεται ανώτατο όριο δύο συλλόγων ανά χώρα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου περισσότεροι από δύο σύλλογοι από την ίδια χώρα κερδίζουν την κορυφαία διοργάνωση συλλόγων της συνομοσπονδίας κατά τη διάρκεια της τετραετίας.

Και καθώς οι νικητές της τρέχουσας έκδοσης του UEFA Champions League, που ολοκληρώνεται με τον τελικό στο Λονδίνο την 1η Ιουνίου, είναι βέβαιο ότι θα είναι μία από τις ομάδες που αναφέρονται παραπάνω, τότε η επόμενη καλύτερη επιλέξιμη ομάδα στην πορεία των προκριματικών -Σάλτσμπουργκ- έχει κλείσει το εισιτήριό της για τις ΗΠΑ μετά τον αποκλεισμό της Άρσεναλ.

