Ρόδρι: «Μία ομάδα είδα μόνο, εμείς αξίζαμε την πρόκριση» (vid)

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι εκτός συνέχειας του φετινού Τσάμπιονς Λιγκ, αφού δεν μπόρεσε να κάμψει την αντίσταση της Ρεάλ Μαδρίτης παρά τη κυριαρχική εμφάνισή της μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Η Βασίλισσα, η οποία ομολογουμένως ήταν άφαντη στο δεύτερο ημίχρονο της κανονικής διάρκεια του παιχνιδιού, κατάφερε να πάρει τη σπουδαία πρόκριση μέσω μίας δραματικής διαδικασίας πέναλτι.

Ο Ρόδρι, σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα αναφέρθηκε στην ανωτερότητα των Πολιτών και το γεγονός ότι οι «Μερένχες»... έκλεψαν μία πρόκριση που αγωνιστικά άξιζε αναμφισβήτητα στην ομάδα του.

«Να είμαι ειλικρινής, είδα μόνο μια ομάδα σήμερα. Είναι δύσκολο να βρεις μια εξήγηση, στο φινάλε έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ξέρουμε τι κάνουμε και ξέρουμε ότι αυτή η διοργάνωση δεν καταλαβαίνει αν αξίζεις, αλλά να βάλεις γκολ. Το μόνο που κατάφεραν είναι να πετύχουν γκολ και εμείς παλεύαμε σε όλο τον αγώνα για αυτό», είπε ο Ισπανός άσος του αγγλικού συλλόγου, ενώ πρόσθεσε:

«Είχαμε επίσης την εντύπωση ότι τα πέναλτι ήταν καλύτερα γι' αυτούς. Είχαμε ευκαιρίες και αν ήμασταν πιο ακριβείς θα είχαμε κερδίσει. Η Ρεάλ κέρδισε μια σειρά, την οποία κατά τη γνώμη μου, εμείς αξίζαμε την πρόκριση».

