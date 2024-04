«Δένει» Ντε Ρόσι η Ρόμα (pic)

Όπως γνωστοποίησε η Ρόμα, ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι και η ιταλική ομάδα θα συνεχίσουν σε κοινή πορεία, χωρίς ωστόσο να έχουν έρθει στο «φως» ακόμα οι λεπτομέρειες της ανανέωσης του συμβολαίου του Ιταλού τεχνικού.

Στην εν λόγω ανακοίνωσή του, ο σύλλογος της ιταλικής πρωτεύουσας αναφέρει ότι σχεδιάζει να αποκαλύψει την έκταση του καινούριου συμβολαίου τις επόμενες ημέρες, ενώ στην συγκεκριμένη ενημέρωση διατυπώνονται οι δηλώσεις των Νταν και Ράιαν Φράκλιν, ιδιοκτητών των «τζιαλορόσι», οι οποίοι φέρεται να στοχεύουν σε μακροχρόνια συνεργασία με τον 40χρονο προπονητή και πρώην παίκτη των Ρωμαίων.

💬 "After meeting yesterday afternoon with Daniele De Rossi, we are delighted to announce he will continue as Head Coach of AS Roma after this season and for the foreseeable future."



Read Dan and Ryan Friedkin's statement.



