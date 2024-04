Τα... έριξε στον Αραούχο ο Γκουντογκάν: «Να μένεις με δέκα τόσο νωρίς είναι... σκότωμα» (vid)

Οι Καταλανοί είχαν νικήσει με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών του Τσάμπιονς Λιγκ στο Παρίσι, αλλά ο Λουίς Ενρίκε και οι παίκτες του έκαναν εμφατική εμφάνιση στη Βαρκελώνη, επικράτησαν με 4-1 και πήραν την πρόκριση για τα ημιτελικά.

«Είμαι απογοητευμένος, πολύ απογοητευμένος. Ήταν στο χέρι μας και χαρίσαμε την πρόκριση στην Παρί. και τους κάναμε αυτό το δώρο με τον πιο εύκολο τρόπο» είπε μετά τον αγώνα ο διεθνής Γερμανός άσος και συνέχισε όντας επικριτικός με τον συμπαίκτη του, ο οποίος αποβλήθηκε νωρίς στο παιχνίδι:

«Είναι σκληρό να πεις κάτι... Σε τέτοιες τόσο κρίσιμες στιγμές, όμως, πρέπει να είσαι σίγουρος ότι πας για την μπάλα. Δεν ξέρω αν πήρε μπάλα ή όχι. Εγώ προτιμώ να δεχθώ το γκολ, να αφήσω το ένας εναντίον ενός. Δώσε την ευκαιρία στον τερματοφύλακα να σταματήσει τον αντίπαλο ή άσε τον ακόμα και να βάλει γκολ. Να μένεις με έναν λιγότερο τόσο νωρίς, σε σκοτώνει».

"Everything was in our hands and we just gave it away."



