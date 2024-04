ΠΑΟΚ: Σε λίστα με παίκτες παγκόσμιας κλάσης ο Κωνσταντέλιας (pic)

«Μαγνητίζει» τον διεθνή Τύπο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, το όνομα του οποίου φιγουράρει σε λίστα με παίκτες παγκόσμιας κλάσης.

Σύμφωνα με έρευνα που παρουσίασε το CIES, ο νεαρός μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ φιγουράρει στους πιο υποσχόμενους μεσοεπιθετικούς σε ηλικία 21 ετών και κάτω.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται στην 8η θέση των κορυφαίων παικτών στη θέση του, σε μια λίστα που περιλαμβάνει αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Στην κορυφή βρίσκεται ο Τζουντ Μπέλιγχαμ της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Φλόριαν Βιρτς της Λεβερκούζεν και τον Μπιλάλ Ελ Κανούς της Γκενκ να βρίσκονται στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα.

Θυμίζουμε πως τον περασμένο Γενάρη, ο «Ντέλιας» κέρδισε μια θέση και στη λίστα που δημιούργησε η UEFA, με τους πιο υποσχόμενους νεαρούς ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη. Για την ακρίβεια, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου είχε δημιουργήσει μια μεγάλη λίστα με όνομα «Players to watch out for in 2024: Who could star in European football this year?», η οποία αφορούσε ουσιαστικά τους πιο υποσχόμενους παίκτες κάτω των 21 ετών στην Ευρώπη.