Tι έδωσε ο άνθρωπος - Το διαιτητικό «έγκλημα» της χρονιάς στην Αγγλία (vid)

Στην αναμέτρηση της Γουέστ Μπρομ με τη Ρόδερδαμ, η οποία έληξε 2-0 υπέρ της πρώτης, συνέβη ένα διαιτητικό λάθος πέραν της ανθρώπινης λογικής.

Στιγμές πριν τη λήξη του ημιχρόνου και με το σκορ ήδη στο 1-0 ο παίκτης της Γουέστ Μπρομ, Τόμας Ασάντε σούταρε εκτός της μεγάλης περιοχής και η μπάλα κόντραρε πάνω στον αμυντικό της Ρόδεραμ, Πετιέρ.

Από εκεί και πέρα... ο απόλυτος χαμός. Ο διαιτητής του παιχνιδιού, Έλντρινγκχαμ, κάπου μάλλον... ταξίδευε όταν συνέβη η εν λόγω φάση και αποφάσισε να δείξει τη λευκή βούλα. Το πρόβλημα; Ακόμα και ένα μικρό παιδί που δε γνωρίζει τίποτα για το ποδόσφαιρο μπορεί να πει με γυμνό μάτι ότι ο αμυντικός στο οπίου το χέρι βρήκε η μπάλα, βρισκόταν τουλάχιστον... δύο μέτρα έξω από την περιοχή!

Στην Championship VAR δεν υπάρχει και έτσι το διαιτητικό «έγκλημα» έμεινε όπως έχει. Μάλιστα, ο άρχοντας της αναμέτρησης έδειξε σίγουρος για την απόφασή του δείχνοντας ότι η παράβαση έγινε αρκετά μέτρα μέσα στην περιοχή. Τι έδωσες ρε άνθρωπε!

Δείτε εδώ την απίθανη φάση:

West Brom get a penalty after Lee Peltier handballs it outside of the box…



Erm what?😭😭pic.twitter.com/rXKMQT0KRY