Έξι χρόνια από το ψαλιδάκι του Κριστιάνο που «έκοψε» την ανάσα όλου του πλανήτη (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους κορυφαίους που πάτησαν ποτέ το πόδι τους στο χορτάρι, είτε αυτό αρέσει σε κάποιους είτε όχι. Πρόκειται για έναν απόλυτο αθλητή, που «έδωσε» τα πάντα στο ποδόσφαιρο και εκείνο του τα έχει γυρίσει σίγουρα σε μεγάλο βαθμό πίσω.

Με 141 γκολ βρίσκεται στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία του Τσάμπιονς Λιγκ, μία από τις πολλές κορυφές που έχει κατακτήσει έως τώρα στην καριέρα του. Σε αγώνα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, έμελλε να πετύχει και το πιθανώς γκολ της «ζωής» του, εκείνο το ένα που δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ, από κανέναν αληθινό φίλο του ποδοσφαίρου.

Απέναντι, λοιπόν, στη Γιουβέντους και με τον ίδιο να αγωνίζεται με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης στα προημιτελικά του θεσμού, ο Πορτογάλος σούπερσταρ πέτυχε ένα γκολ που καταρρίπτει την ανθρώπινη λογική και κέρδισε ακόμη και το χειροκρότημα των φιλάθλων της Γιούβε, κίνηση την οποία ο ίδιος σεβάστηκε τόσο ώστε να αποτελέσει λίγο αργότερα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Ντάνιελ Καρβαχάλ έκανε τη σέντρα προς το κέντρο της μεγάλης περιοχής όμως η μπάλα βρισκόταν αντίθετα από την πορεία του Κριστιάνο και φαινόταν αδύνατο να καταφέρει να απειλήσει. Όμως... πότε ήταν κάτι απίθανο για το «χρυσό» παιδί από το Μαδέιρα που επί για δύο δεκαετίες πλέον «σπέρνει» τον τρόμο σε κάθε άμυνα; Τίποτα, είναι η απάντηση.

Ο Ρονάλντο το είχε καλά σχεδιασμένο στο κεφάλι του, πάτησε δυνατά στο έδαφος, πραγματοποίησε ένα από τα ψηλότερα άλματα της αθλητικής του πορείας και ενώ βρισκόταν στα 2,5 μέτρα από το έδαφος, εκτέλεσε με ένα μυθικό ψαλιδάκι τον Τζιαλουίτζι Μπουφόν, ο οποίος έμεινε να κοιτάει την πορεία της μπάλας προς της αριστερή γωνία του, σε μία από τις ελάχιστες φάσεις της καριέρας του που δεν είχε καμία αντίδραση σε προσπάθεια αντιπάλου.

Το γήπεδο στο «πόδι». Όλοι σπεύδουν να χειροκροτήσουν στο Τορίνο και ας πρόκειται για τέρμα αντίπαλου παίκτη. Άλλωστε η αξία του αντίπαλου είναι αυτή που δίνει την τιμή στον ηττημένο. Μία ποδοσφαιρική «ζωγραφιά» που δύσκολα να ξεχαστεί. O Κριστιάνο ανταπέδωσε με το παραπάνω την κίνηση των φίλων της «Μεγάλης Κυρίας», τιμώντας τη φανέλα της για μία τριετία.

