Γκουαρντιόλα υπέρ Χάαλαντ και κατά Ρόι Κιν: «Είναι προπονητής δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας;» (vids)

Ο Πεπ Γκουρντιόλα είδε την Άρσεναλ να στερεί δύο ακόμα βαθμούς στην ομάδα του και με αυτή τη δεύτερη ισοπαλία (0-0) σε ντέρμπι κορυφής, η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση και το -3 από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ.

Με αφορμή την εν λόγω αναμέτρηση ο θρυλικός μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρόι Κιν, άσκησε σφοδρό σχολιασμό και άφησε αιχμές για την απόση του σταρ των Πολιτών Έρλινγκ Χάαλαντ, κάτι που σαφώς δεν άρεσε καθόλου στον Γκουαρντιόλα.

«Τα επίπεδα του γενικού παιχνιδιού του είναι πολύ φτωχά, και όχι μόνο σήμερα. Όχι μόνο σήμερα βασικά και πρέπει να το βελτιώσει αυτό. Είναι σχεδόν σαν παίκτης της τέταρτης κατηγορίας, έτσι τον βλέπω. Είναι ένας λαμπρός επιθετικός, είναι φανταστικός, αλλά πρέπει να βελτιώσει το παιχνίδι του. Πρέπει να το κάνει», είχε δηλώσει πρόσφατα ο Ιρλανδός στο «Sky Sports» από τη θέση του αναλυτή.

Ο έμπειρος Ισπανός τεχνικός δεν άφησε αυτές τις δηλώσεις ασχολίαστες και στην πρώτη ευκαιρία που του δόθηκε στήριξε τον Νορβηγό επιθετικό και απόρησε με το σκεπτικό του πρώην άσου των «Κόκκινων Διαβόλων», δεδομένης της εμπειρίας του.

«Διαφωνώ απολύτως μαζί του. Είναι σαν να λέτε πως είναι προπονητής για δεύτερη ή τρίτη κατηγορία κάτι που επίσης δεν νομίζω ότι ισχύει. Ο Έρλινγκ ο καλύτερος επιθετικός στον κόσμο και χάρη σε αυτόν κερδίσαμε ό,τι κερδίσαμε πέρυσι», ανέφερε ο άλλοτε κόουτς της Μπαρτσελόνα και της Μπάγερν Μονάχου, ενώ μίλησε και τον αγώνα κόντρα στους «Κανονιέρηδες», στο οποίο ο σπουδαίος φορ επωμίστηκε μεγάλο μέρος της ευθύνης.

«Δεν έφταιγε ο Έρλινγκ που δημιουργήσαμε πολύ λίγες ευκαιρίες απέναντι στην Άρσεναλ. Παρακολούθησα ξανά τον αγώνα και παίξαμε εκπληκτικά. Το καταλαβαίνω από τους δημοσιογράφους, γιατί δεν έχουν πάει ποτέ στο γήπεδο. Πάντα με εκπλήσσουν όμως οι πρώην επαγγελματίες. Όπως ακριβώς και οι πρώην διαιτητές που επικρίνουν τους σημερινούς διαιτητές».

Ο Καταλανός τεχνικός θέλοντας έμμεσα να δώσει μία συμβουλή στον ταλαντούχο Σκαδιναβό τόνισε το πόσο σημαντική είναι μία σωστή αντίδραση σε τέτοιου είδους κριτικές.

«Ωστόσο, θα πρέπει να πω ότι αν ένας ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να αποδεχτεί την κριτική, τότε θα πρέπει να βρει άλλη δουλειά ή να διαβάσει ένα βιβλίο. Εάν είσαι σε δημόσια θέα, οφείλεις να την αποδεχτείς», κλείνοντας το συγκεκριμένο ζήτημα.

🗣️ Pep Guardiola has responded to Roy Keane's claims that Erling Haaland is "almost like a League Two player". #BBCFootball pic.twitter.com/jAbR5Z5CZW

«Τα κάνω όλα για τις κάμερες»

Όταν αργότερα ρωτήθηκε για τις παρατηρήσεις που έκανε στον Τζακ Γκρίλις αμέσως μετά τη λήξη του μεγάλου εντός έδρας ντέρμπι ο ίδιος έδωσε μία άκρως ειρωνική και χιουμοριστική απάντηση.

«Το κάνω για τις κάμερες, για τον εγωισμό μου. Είμαι το πιο διάσημο άτομο στην ομάδα, αν είμαι μπροστά στην κάμερα μπορώ να κοιμηθώ γιατί έχω απίστευτη ικανοποίηση. Πάντα προσπαθώ να επικρίνω τους παίκτες και να τους κάνω να αισθάνονται πόσο κακοί είναι. Όταν ο Έρλινγκ σκοράρει τρία γκολ, οι έπαινοι πρέπει να είναι για μένα, όχι για εκείνον. Οι έπαινοι είναι πάντα για μένα, όχι για τους παίκτες», δήλωσε και σκόρπισε τα γέλια στους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους.

🗣️ "I do it for the cameras. For my ego.” 😂



Pep Guardiola explains why he speaks with his players on the pitch after matches in front of the cameras and fans 👀😅 pic.twitter.com/hpm1zqVmVq