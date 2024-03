Ηγέτης με τα όλα του ο Λιβάι: Οι δύο χαμένες ευκαιρίες που έφεραν την δημόσια συγγνώμη του (vids)

Συγκεκριμένα, ο Λιβάι ήταν ο παίκτης που στο 18' έχασε τεράστια ευκαιρία για να δώσει το προβάδισμα στο Τρινιντάντ, ενώ στο 85' ήταν ο παίκτης που δεν κατάφερε να νικήσει τον αντίπαλο πορτιέρε, να ισοφαρίσει και να δώσει άλλο ενδιαφέρον στο ματς. Έτσι με το τέλος του παιχνιδιού ο αρχισκόρερ της ΑΕΚ και leader της εθνικής ομάδας της χώρας του έσπευσε στα λεγόμενά του να αναλάβει όλη την ευθύνη.

«Ήρθα εδώ να βοηθήσω. Δυστυχώς δεν ήμουν τόσο καλός σήμερα και ανέλαβα την ευθύνη για αυτές τις ευκαιρίες. Ανέλαβα την ευθύνη για πολλά πράγματα, γιατί γνωρίζω πόσα περιμένει η ομάδα από μένα και ελπίζω ότι κι εγώ θα μάθω από αυτά τα λάθη και θα προχωρήσω. Θα αναλάβω την πίεση μετά από αυτό το παιχνίδι, αλλά αυτό που μπορώ να πω, είναι ότι θα μάθω από αυτό και θα συνεχίσω να κοιτάω μπροστά», είπε μεταξύ άλλων ο Λιβάι Γκαρσία.

Μετά απ' αυτό το αποτέλεσμα, βέβαια, ο Λιβάι Γκαρσία αρχίζει να σκέφτεται τις υποχρεώσεις του με την ΑΕΚ, μιας και παίρνει τον δρόμο της επιστροφής.

Έπειτα από συμφωνία της Ένωσης με την Ομοσπονδία της χώρας του, δεν θα πάρει μέρος στο φιλικό παιχνίδι που έχει προγραμματιστεί τις επόμενες μέρες. Το αργότερο την Τρίτη, ο Λιβάι θα τεθεί στη διάθεση του Ματίας Αλμέιδα και την προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων» για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή (31/3, 20:30).

Δείτε τις δύο μεγάλες ευκαιρίες του Λιβάι Γκαρσία:

Jacob Shaffelburg just completely lets the dangerous Levi Garcia go by, and TNT almost tied Canada here in this Copa America play-off. #CANTRIv pic.twitter.com/A3fwmYkUUM