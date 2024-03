Τρομερό γκολ γκολ για τον Κατράνη στο MLS – Έδωσε τη νίκη στη Σολτ Λέικ (vid)

Εξαιρετικό ντεμπούτο ως βασικός έκανε ο Αλέξανδρος Κατράνης στο MLS. Ο Έλληνας μπακ αγωνίστηκε με τη Σολτ Λέικ για πρώτη φορά στην αρχική ενδεκάδα και κατάφερε να γίνει ο παίκτης που έδωσε τη νίκη στην ομάδα του, στο Βανκούφβερ.

Ο πρώην άσος του Ατρόμητου πέτυχε στο 76’ ένα τρομερό γκολ με το αριστερό, κάνοντας το 2-1 για την ομάδα του. Και φυσικά πνίγηκε στη συνέχεια στις αγκαλιές των συμπαικτών του.

Katranis to the far post!



Another excellent team effort and @realsaltlake take the lead. pic.twitter.com/a6KxMU70vY