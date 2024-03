Εκτός Copa America το Τρινιντάντ του Λιβάι - Έχασε από τον Καναδά με 2-0 (pic, vids)

Ο άσος της ΑΕΚ, Λιβάι Γκαρσία αγωνίστηκε σε όλο το ματς και στο 18' έχασε τεράστια ευκαιρία για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του, ενώ είχε και μία πολύ καλή στιγμή στο 85'.

Το γκολ που έγειρε την πλάστιγγα προς την πλευρά των Καναδών πέτυχε στο 61' ο Λαρίν για να έρθει στο 90+1' ο Σάφελμπουργκ να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα στο ματς.

Να σημειωθεί πως ο Λιβάι θα γυρίσει άμεσα στην Ελλάδα, καθώς έχει συμφωνηθεί να μην αγωνιστεί στο φιλικό που ακολουθεί για την ομάδα του Τρινιντάντ.

GOAL 🇨🇦🇨🇦



JACOB SHAFFELBURG, THE PRIDE OF NOVA SCOTIA, MAKES IT 2-0 FOR THE #CANMNT AND WE ARE (pretty much) GOING TO THE 2024 COPA AMERICA 😎 pic.twitter.com/4jOY0ecYdD