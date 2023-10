Αυτοί τον Αθάνθα, εμείς τον Μιχάλη και τον Άλκη

Τον λένε Γιον Αθάνθα, είναι Βάσκος. Και πήγε να δει το παιχνίδι Ρεάλ Σοσιεδάδ-Αθλέτικ Μπιλμπάο που διεξήχθη το Σάββατο στο Ανοέτα. Στην έδρα δηλαδή της αντίπαλης ομάδας από την Μπιλμπάο που υποστηρίζει ο Ισπανός φίλαθλος.

Από το βράδυ του Σαββάτου, λοιπόν, ο Αθάνθα έγινε viral για καλό λόγο. Τόσο viral που με τη «βοήθεια» των social media η αφεντιά του ταξίδεψε σε όλη την Ευρώπη και έκανε ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση σε υπανάπτυκτες χώρες όπως η δική μας.

Ο Βάσκος «συνελήφθη» από την κάμερα να κάθεται ανάμεσα στους οπαδούς της Σοσιεδάδ. Όχι, όμως, απλά να κάθεται. Ο κάμεραμαν τον έπιασε να φοράει την ερυθρόλευκη φανέλα της αγαπημένης ομάδας του μέσα στην -άκουσον άκουσον- μπλε εξέδρα των «αντίπαλων» φιλάθλων που χόρευαν και πανηγύριζαν την επικράτηση των γηπεδούχων (για την ιστορία, το ματς έληξε 3-0). Ο ίδιος, μάλιστα, δήλωσε στα ισπανικά ΜΜΕ: «Στην αρχή δεν κατάλαβα ότι με βιντεοσκοπούσαν, αλλά μετά παρατήρησα ότι ο κάμεραμαν ήταν εκεί. Όταν με είδε να χαμογελάω, τον είδα να χαμογελά».

Μιλάμε για εικόνες τόσο αυτονόητες και όμορφες, που για τη δική μας χώρα αποτελούν επιστημονική φαντασία. Το βιντεάκι με τον Αθάνθα που είδατε μέσα στο Σαββατοκύριακο (μπορείτε να το ξαναδείτε πιο κάτω), πρέπει να αποτελέσει από εδώ και στο εξής σποτάκι της UEFA για να υπενθυμίζει σε όλους το πραγματικό, αληθινό dna του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού. Οι δε κυβερνήσεις με τις εγχώριες ομοσπονδίες και Λίγκες πρέπει να βάλουν αυτό το βιντεάκι χορηγούμενο σε όποιο social υπάρχει και ειδικότερα στο tik-tok. Eκεί που η πιτσιρικαρία βλέπει όλη μέρα -κυριολεκτικά όλη μέρα- βιντεάκια σε ρυθμό binge watching.

Εκεί πρέπει να γίνει η καλώς εννοούμενη πλύση εγκεφάλου: στα social που κλείνονται τα ραντεβού θανάτου, όπως αυτό της Κυριακής στη Νέα Ιωνία που αποφεύχθηκε τελευταία στιγμή. Η βία των πιτσιρικάδων αυτή τη στιγμή είναι το νο1 πρόβλημα. Είναι οι αυριανοί άντρες που νομίζουν ότι έτσι διαμαρτύρονται με αποτελεσματικό τρόπο απέναντι στην ψυχολογική βία που κουβαλάει η ανισότητα. Διότι αυτή είναι η αφετηρία, όλοι το ξέρουν.

Η κυβέρνηση οφείλει να δράσει. Δεν αρκεί η καταστολή και η ανακοίνωση που υπογραμμίζει ότι «προλάβαμε το κακό». Αν ήταν έτσι, δεν θα κλαίγαμε τον Μιχάλη, δεν θα θρηνούσαμε τον Άλκη. Η πρόληψη δεν επιτυγχάνεται αυθημερόν. Το να τους προλάβεις είναι η πρώτη, η στάνταρντ πίστα. Η πρόληψη θέλει πρόγραμμα, συνέπεια και κυρίως πρόθεση.

Εχουμε πρόθεση να βλέπουμε κι εδώ... Αθάνθα ανάμεσα σε αντίπαλους οπαδούς; Φοβάμαι δεν θα δούμε ποτέ αυτή την εικόνα στην Ελλάδα.

