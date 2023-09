Ο Παναθηναϊκός τα περισσότερα εισιτήρια σε Europa και Conference League!

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού ζει και αναπνέει για τέτοιες βραδιές. Παίρνει οξυγόνο από τέτοιες βραδιές. Τα ευρωπαϊκά βράδια -κυρίως του ΟΑΚΑ- έχουν χαρακτηρίσει την ιστορία του τριφυλλιού.

Αυτή τη φορά δεν είχαμε sold-out, όπως στην αναμέτρηση με την Μπράγκα. Ακόμα κι έτσι όμως το Ολυμπιακό Στάδιο έμοιαζε γεμάτο.

Τα 57.003 εισιτήρια που ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός ήταν η μεγαλύτερη προσέλευση που σημειώθηκε σε οποιοδήποτε από τα 32 γήπεδα που φιλοξένησαν αγώνες είτε του Europa είτε του Conference League, μπροστά από τους 55.500 θεατές που παρακολούθησαν την αναμέτρηση της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης με την Αμπερντίν και τους 53.000 που βρέθηκαν στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» για την ματσάρα ανάμεσα στον Άγιαξ και την Μαρσέιγ.

Η ευρωπαϊκή επιστροφή του Παναθηναϊκού είναι πολυεπίπεδη. Δεν αφορά μόνο την εικόνα της ομάδας μέσα στο γήπεδο, στα αποτελέσματα της, αλλά αφορούν και την επιστροφή του κόσμου του, που μπορεί να γεμίσει ένα αχανές ΟΑΚΑ.

Στόχος της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Στόχος του κόσμου του Πανθηναϊκού μπορεί να αποτελέσει μία άτυπη πρωτιά στα εισιτήρια της διοργάνωσης.

Με δύο ακόμα γεμάτα «ΟΑΚΑ» απέναντι σε Ρεν και Μακάμπι Χάιφα, αυτός ο στόχος είναι δύσκολος να χαθεί.

Αναλυτικά τα εισιτήρια που έκοψαν οι ομάδες στην πρεμιέρα των ομίλων του Europa και του Conference League έχουν ως εξής:

Αν προσθέσουμε και τις αναμετρήσεις για το λαμπερό Champions League, θα δει κανείς ότι η επίδοση των 57.003 εισιτηρίων που έκοψε ο Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα του απέναντι στην Βιγιαρεάλ, είναι η 6η καλύτερη για αυτή την εβδομάδες σε όλες τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις.

Τα περισσότερα εισιτήρια κόπηκαν στην Αλιάντς Αρένα για την αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ περισσότερα εισιτήρια από το τριφύλλι, διέθεσαν μόνο Μίλαν, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπενφίκα και Άρσεναλ.

Αναλυτικά τα εισιτήρια στις 16 αναμετρήσεις για την πρεμιέρα του Champions League έχουν ως εξής:

Great support for one more time! Thank you 👏💚#Panathinaikos #PAOFC #PAOVIL #ReturnToGlory pic.twitter.com/MuAc0hdkLc