H συνεργασία Μπουσκέτς, Μέσι και Άλμπα θύμισε Μπαρτσελόνα (vid)

Οι τρεις ποδοσφαιριστές που έγραψαν ιστορία με την φανέλα των Καταλανών, συνθέτουν στην Ίντερ Μαϊάμι την τριπλέτα των σταρ της αμερικανικής ομάδας και κόντρα στην Λος Άντζελες FC, έβγαλαν τρομερή συνεργασία.

Στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Μπουσκέτς βρήκε με υπέροχη πάσα τον Μέσι, ο Αργεντινός σταρ είδε την κίνηση του Άλμπα στην πλάτη της άμυνας και με «μαγική» κάθετη έβγαλε τον Ισπανό σε θέση βολής.

Ο Άλμπα δεν λάθεψε στο πλασέ του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και οι τρεις παίκτες χάρισαν μια στιγμή μαγείας που θύμισε κάτι από τις χρυσές εποχές της Μπαρτσελόνα.

Busquets finds Messi.



Messi finds Alba.



Alba finds the back of the net 💥



(via @MLS)pic.twitter.com/lylj0eHnck