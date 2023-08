Αλ Νασρ: Σπάει τα ταμεία ξανά και παίρνει Οτάβιο!

Eιδικότερα, οι Σαουδάραβες του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι έτοιμοι να προσφέρουν τριετές συμβόλαιο έναντι 13 εκατ. ευρώ ετησίως στον 28χρονο Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό που αγωνίζεται με την Εθνική Πορτογαλίας προκειμένου ν' αφήσει το Dragao έπειτα από επτά χρόνια.



Otávio set to join Al Nassr on a permanent transfer from Porto for €60m, all agreed between clubs and with player.



3-years contract with a salary of €13m per season. Done deal. ✔️🟡 #AlNassr