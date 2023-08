Ρατσιστική επίθεση κατά του γιου του Τζιμπρίλ Σισέ σε αναπτυξιακό τουρνουά

Μια απαράδεκτη ενέργεια κατήγγειλε με αυστηρό ύφος ο Τζιμπρίλ Σισέ στα κοινωνικά του δίκτυα. Ο γιος του Κλέι που αγωνίζεται στην U16 της Λίβερπουλ, δέχτηκε ρατσιστική επίθεση από παίκτη της Γιουβέντους, κατά τη διάρκεια του τουρνουά Next Generation Trophy. Συγκεκριμένα, ο νεαρός παίκτης της ιταλικής ομάδας αποκάλεσε τον γιο του Σισέ «νέγρο» και ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού ζητά από τη «Βέκια Σινιόρα» να πάρει αποφάσεις.

Σύμφωνα με την «Il Mattino», ο προπονητής της Γιουβέντους U16 πήγε στα αποδυτήρια τον παίκτη που πρόφερε αυτή τη ρατσιστική προσβολή για να του πει να ζητήσει προσωπικά συγγνώμη από το θύμα.

Η «Gazzetta dello Sport» διευκρινίζει ότι η ενέργεια έγινε στο φινάλε του αγώνα και ότι ο Κλέι Σισέ, ήταν έτοιμος να φύγει από το γήπεδο μετά από προσβολή. Αλλά ο διαιτητής σφύριξε την ίδια στιγμή τη λήξη, κάτι που προκάλεσε μια στιγμή σύγχυσης. Στη συνέχεια, οι νεαροί παίκτες της Λίβερπουλ αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια με τους αντιπάλους τους, οι οποίοι δεν κατανοούσαν πλήρως την κατάσταση.

Στο μήνυμά του ο Σισέ ανέφερε: «Γιουβέντους καλύτερα να κάνεις κάτι ΤΩΡΑ. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Τώρα αυτό είναι ως εδώ. Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Λίβερπουλ εναντίον της Γιουβέντους U16 (ο γιος μου ο Πρίγκιπας Σισέ) ένα παιδί από τη Γιουβέντους αποκάλεσε ένα άλλο από τη Λίβερπουλ «νέγρο». Το staff της Λίβερπουλ έπρεπε να σταματήσει το παιχνίδι. Γιουβέντους, τι θα κάνεις τώρα; Είναι κρίμα. Ένα 15χρονο παιδί. Η Γιουβέντους πρέπει να ενεργήσει αποφασιστικά και τώρα είναι κρίμα».



@juventusfc you better do something and NOW

It’s not acceptable @LFC 💪🏾💪🏾💪🏾 pic.twitter.com/fOeMYDVL43