Αραράτ - Εγνατία 1-1: Με γκολ στο 90+7' ισοφάρισαν οι Αλβανοί (vid)

Η Εγνατία κατάφερε να πετύχει το πρώτο της ευρωπαϊκό γκολ στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων στο πρώτο παιχνίδι της απέναντι στην Αραράτ (1-1), για τον 1ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο χάρη στην κεφαλιά του Αλεμάο, μετά από εκτέλεση κόρνερ. Οι φιλοξενούμενοι πάντως απάντησαν με το ίδιο νόμισμα, καθώς μετά από πανικό στην περιοχή της Αραράτ, ο Ραφαέλ Ντουαμενά κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1, στέλνοντας την ρεβάνς στην Αλβανία, με μοναδικό στόχο την πρόκριση της στην επόμενη φάση.

Υπενθυμίζουμε, πως η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει τον Άρη στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, με τα παιχνίδια να διεξάγονται στις 27 Ιουλίου και 3 Αυγούστου.

Τα γκολ:

Half time in Yerevan!



Ararat Armenia 1-0 Egnatia



The former champions of Armenia take the lead through a strong set piece play. Alemao with a nice header from a Castanheira corner kick!



Across town Pyunik are in a shooting range but can’t find the target. pic.twitter.com/um3pi3WI36