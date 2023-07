Τέλος εποχής: Αποχωρεί από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Ντε Χέα!

Αφού οι πολύμηνες διαπραγματεύσεις έπεσαν στο κενό, ο Νταβίδ Ντε Χέα το πήρε απόφαση. Μετά από 12 χρόνια στο Ολντ Τράφορντ, ο Ισπανός τερματοφύλακας ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media, o Ισπανός τερματοφύλακας είπε αντίο στους κόκκινους διαβόλους, ανοίγοντας μία νέα σελίδα στην καριέρα του.

I just wanted to send this farewell message to all Manchester United supporters.



I would like to express my unwavering gratitude and appreciation for the love from the last 12 years. We’ve achieved a lot since my dear Sir Alex Ferguson brought me to this club. I took incredible… pic.twitter.com/6R7ezOEf1E