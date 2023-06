Παίρνει τον Σκαμάκα για αντικαταστάτη του Έιμπραχαμ η Ρόμα

Ο μεγάλος άτυχος της σεζόν για τη Ρόμα ήταν ο Τάμι Έιμπραχαν, καθώς ο Άγγλος τραυματίστηκε σοβαρά σε ένα από τα τελευταία παιχνίδια και υπέστη ρήξη χιαστού. Έτσι, οι «Τζιαλορόσι» είναι σε αναζήτηση επιθετικού για να καλύψουν το κενό που άφησε πίσω του ο 25χρονος φορ, με τον Τζιανλούκα Σκαμάκα να είναι ο επικρατέστερος.

Μάλιστα, ο τεχνικός διευθυντής της Ρόμα, Τιάγκο Πίντο, θα βρεθεί στο Λονδίνο τις επόμενες ημέρες ώστε να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τη Γουέστ Χαμ για τον 24χρονο Ιταλό επιθετικό, θέλοντας να τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού από τους Άγγλους.

AS Roma director Tiago Pinto will be in London later this week in order to advance in negotiations with West Ham for Gianluca Scamacca 🇮🇹 #WHUFC



Roma will ask for Scamacca on loan as replacement for Tammy Abraham after ACL injury.



ℹ️ Roma are also set to sign Evan N'Dicka.