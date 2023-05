Η Ρίβερ παρουσίασε το άγαλμα του «προικισμένου» Γκαγιάρδο (pic)

Ο Αργεντινός προπονητής αποχώρησε από την ομάδα του Μπουένος Άιρες τον Δεκέμβριο του 2022 μετά από οκτώ χρόνια παραμονής στον πάγκο της ομάδας και κατάφερε σε αυτή του τη διαδρομή να κατακτήσει 14 τρόπαια, εκ των οποίων ξεχωρίζουν τα δύο Κόπα Λιμπερταδόρες του 2015 και του 2018.

Έτσι, οι «εκατομμυριούχοι» αποφάσισαν να τιμήσουν τον Γκαγιάρδο, τοποθετώντας ένα μπρούτζινο ομοίωμά του έξω από το «Μονουμεντάλ» το οποίο ζυγίζει 6,3 τόνους και προσεγγίζει το ύψος των οκτώ μέτρων.

Βέβαια, από τη στιγμή της αποκάλυψής του, το άγαλμα του πρώην προπονητή της Ρίβερ ξεχωρίζει για το... μέγεθος του καβάλου του, με τα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα να ποικίλουν. Παρόλα αυτά υπάρχει εξήγηση και αυτή την έδωσε η δημιουργός του έργου, Μερσέντες Σαβάλ.

«Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, οι οπαδοί ζητούν συχνά από τους παίκτες να τα... δείξουν και για αυτό το λόγο, το έργο περνά υποσυνείδητα αυτό το μήνυμα», τόνισε η καλλιτέχνης ενώ σε ερώτηση που της έγινε για το αν ο Γκαγιάρδο είχε κάποια ένσταση με την κίνηση αυτή, απάντησε:

«Ευτυχώς δε μου ζήτησε εξηγήσεις και με άφησε να δουλέψω με την ησυχία μου».

The River Plate statue to commemorate Marcelo Gallardo has some, erm, interesting features... pic.twitter.com/GFOXC1oxug