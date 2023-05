Συγκλονιστικό μήνυμα-γροθιά στον ρατσισμό από τον Ραφίνια για να στηρίξει τον Βινίσιους (pics)

Όσα συνέβησαν (και) στο «Μεστάγια» την περασμένη Κυριακή έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο, καθώς ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο ρατσιστών, αυτή τη φορά οπαδών της Βαλένθια.

Ο Ραφίνια έστειλε το μήνυμα του για συμπαράσταση στον Βινίσιους στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τη Βαγιαδολίδ.

«Όσο το χρώμα του δέρματος είναι σημαντικότερο από τη λάμψη των ματιών τότε θα υπάρχει πόλεμος» έγραφε η μπλούζα του στο μπροστινό μέρος και στο πίσω μέρος έγραφε «Είμαστε μαζί, Βινίσιους».

To πρώτο μήνυμα είναι κομμάτι από το τραγούδι War (1976) του Μπομπ Μάρλεϊ.

“As long as the colour of the skin is more important than the glow of the eyes, there will be war.”



