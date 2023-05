Athletic για Ολυμπιακό: «19 προπονητές, 43 παίκτες, φούστα στον Μπαλτάκο, μπάλες στο γήπεδο από Μαρινάκη»

Το podcast του Τifo Football του Athletic είναι αφιερωμένο στον Ολυμπιακό και στη φετινή σεζόν που «σημαδεύτηκε» από αγωνιστικά και μη περιστατικά.

«Ήταν μια ταραχώδης σεζόν στη Νότιγχαμ Φόρεστ, ωστόσο δεν ήταν τίποτα μπροστά στον Ολυμπιακό, τον άλλο σύλλογο ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη. Και αυτή είναι η ιστορία αξιοσημείωτων αν και ίσως όχι τόσο πιστευτών εννέα μηνών στον Πειραιά.

Στις αρχές Μαΐου η πρωτοπόρος του πρωταθλήματος ΑΕΚ επισκέφτηκε την έδρα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι. Το σκορ ήταν 1-1 στο τελευταίο δεκάλεπτο πριν δοθεί ένα πέναλτι, το οποίο οδήγησε σε γκολ από την ΑΕΚ. Κατόπιν αφού η ΑΕΚ έβαλε και τρίτο γκολ, ομάδα από παράγοντες του Ολυμπιακού εμφανίστηκε στη γραμμή του γηπέδου για να διαμαρτυρηθεί για την υπόδειξη του πέναλτι, αλλά και για φάουλ που οδήγησε στο τρίτο γκολ.

Σε αυτό το γκρουπ ήταν αυτοπροσώπως και ο Ευάγγελος Μαρινάκης, ο οποίος ήταν μεταξύ αυτών που κλωτσούσαν μπάλες από τη γραμμή μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ο διαιτητής προσπάθησε να τους απωθήσει, αλλά τελικά αποφάσισε να περιορίσει την έκθεσή του και να σφυρίξει τη λήξη καθώς οι οπαδοί έριχναν πλαστικά μπουκάλια και πυροτεχνήματα στο χορτάρι.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, οι οπαδοί του Ολυμπιακού εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και συγκρούστηκαν με την αστυνομία, την ώρα που οι ποδοσφαιριστές και οι διαιτητές κινήθηκαν βιαστικά προς την ασφάλεια των αποδυτηρίων.

Ωστόσο, ο χώρος των αποδυτηρίων δεν ήταν ασφαλές μέρος για τον πρώτο διαιτητή, Ντάβιντε Μάσα. Όπως έγραψε στο φύλλο αγώνα «καθώς μπήκα στα αποδυτήρια, όπου ήταν πολλά άτομα, ένιωσα ένα χτύπημα στα γεννητικά όργανα, χωρίς να αναγνωρίσω από ποιον ήταν. Ουδέν σχόλιο περαιτέρω».

Τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια στην Ελλάδα κάθε ντέρμπι σφυρίζεται από ξένο διαιτητή καθώς οι ντόπιοι διαιτητές κατηγορούνται για μεροληψία από τις ομάδες. Αυτό δεν θα συμβαίνει στο μέλλον καθώς ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, έστειλε επιστολή στην ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για να δηλώσει πως «η UEFA αναθεώρησε τη στήριξή της» για τους ορισμούς.

Όλο αυτό φαίνεται ως μια λογική κατάληξη μιας σεζόν κατά την οποία ο Ολυμπιακός ενεπλάκη σε μια συνεχή διένεξη με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Απείλησε ακόμα και με αποχώρηση από το πρωτάθλημα με το επιχείρημα πως όλα λειτουργούσαν εναντίον του. Ο Κώστας Καραπαπάς, αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, επέλεξε να ολοκληρώσει μια συνάντηση ανάμεσα στους έξι συλλόγους που συμμετείχαν στα πλέι οφ πετώντας μια μαύρη μίνι φούστα στον πρόεδρο της ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Τάκη Μπαλτάκο.

Τώρα, εξηγώντας για ποιο λόγο είναι πονηρό, αλλά έχει σημασία στην ιστορία, υπάρχει η ντίληψη περί προκατάληψης των διαιτητών, κάτι που αποτελεί πρόβλημα στην Ελλάδα επί χρόνια. Η ακριβής πρόθεσή του είναι ασαφής, αλλά το πιο πιθανό μήνυμα που εστάλη ήταν μάλλον μισογυνισμού. Ότι ο Μπαλτάκος θα έπρεπε να φορά την κοντή φούστα» αναφέρεται στο ξεκίνημα.

Κατόπιν, ο δημοσιογράφος αναφέρεται στα αγωνιστικά ζητήματα με τις αλλαγές των προπονητών, αλλά και την απόκτηση μεγάλου αριθμού παικτών.

«Και περιττό να ειπωθεί ότι το να είσαι προπονητής στον Ολυμπιακό αποδείχθηκε αβέβαιη δουλειά. Συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιακών τεχνικών, υπήρξαν 19 διαφορετικοί προπονητές από όταν ανέλαβε ο Μαρινάκης το 2010».

Σημειώνεται ότι μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού από τον Άρη, ο Βαγγέλης Μαρινάκης πηγαίνοντας στα αποδυτήρια έκανε γνωστή τη δυσαρέσκειά του σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο με αποτέλεσμα την παραίτηση του Μίτσελ.

«Όπως συνέβη και με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Ολυμπιακός απέκτησε 17 παίκτες κατά τη θερινή μεταγραφική περίοδο, εκ των οποίων οι πέντε την τελευταία μέρα προσθέτοντας άλλους τέσσερις κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο» αναφέρεται κατόπιν, ενώ γίνεται ανάλυση σε παίκτες που αποκτήθηκαν ενώ υπήρχαν ήδη άλλη στην ίδια θέση, ενώ γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην απόκτηση του των Χάμες, Μαρσέλο και Βρσάλικο.

«Υπήρχαν λίγα ποδοσφαιρικά επιχειρήματα για την απόκτησή του, αλλά η οικογένεια Μαρινάκη απόλαυσε αυτή την εξέχουσα μεταγραφή. Ο Χάμες υπέγραψε για ένα χρόνο με οψιόν για ακόμη έναν και όταν ανέκτησε τη φυσική κατάστασή του άρχισε καλά, πριν η φόρμα του εξαφανιστεί και τελικά τον Απρίλιο το συμβόλαιό του τερματίστηκε κοινή συναινέσει. Και ήταν επιτυχία η απόκτησή του σε σύγκριση με αυτή του Μαρσέλο. Στα 34 του έγινε δεκτός από 20.000 οπαδούς στην παρουσίασή του από τον Μαρινάκη προσωπικά. Οι εμφανίσεις του, όμως, ήταν τόσο κακές που ο Μίτσελ απηύδησε μαζί του και αποχώρησε τον Ιανουάριο έχοντας κάνει μόνο δέκα συμμετοχές. Ο Σίμε Βρσάλικο ήταν άλλη μια αξιοσημείωτη μεταγραφή, αλλά και το δικό του συμβόλαιο τερματίστηκε τον Ιανουάριο.

Συνολικά ο Ολυμπιακός χρησιμοποίησε 43 παίκτες από τα μέσα Οκτωβρίου.

Τώρα, το ερώτημα για το αν ο Μαρινάκης εξακολουθεί να είναι δημοφιλής μετά από όλα αυτά είναι περίπλοκο. Επιφανειακά, ναι είναι με τους υποστηρικτές του να σημειώνουν ότι αυτή είναι η πιο πετυχημένη περίοδος στην ιστορία του συλλόγου.

Πρόσφατα, η Θύρα 7, οι οργανωμένοι οπαδοί, σε ένα thread στο Twitter έδειξαν τα παράπονά τους, αλλά μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι ακόμα ευγνώμονες και στηρίζουν τον Μαρινάκη. Και έφερε όντως επιτυχίες με 10 πρωταθλήματα σε 13 χρόνια.

Ωστόσο, υπάρχει υποβόσκουσα δυσαρέσκεια κάτω από την επιφάνεια. Υπάρχουν οπαδοί που πιστεύουν ότι η συμπεριφορά του Μαρινάκη, όχι μόνο τα συμβάντα κόντρα στην ΑΕΚ, δεν αρμόζει σε έναν ιστορικό σύλλογο. Υπάρχει, επίσης, η αντίληψη ότι η προσοχή μεταφέρθηκε στη Φόρεστ μετά την άνοδο στην Πρέμιερ Λιγκ. Πολλοί παράγοντες του Ολυμπιακού έχουν, επίσης, ευθύνες στη Νότιγχαμ».

Κατόπιν γίνεται αναφορά στον γιο του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος βγήκε μπροστά σε μεταγραφές όπως του Χάμες και του Μαρσέλο, αλλά εξαφανίστηκε όταν αυτές αποδείχθηκαν αποτυχημένες.

Και καταλήγει: «Άρα τα πράγματα θα ηρεμήσουν μετά τη φετινή σεζόν; Απίθανο. Η επιτυχία του Μαρινάκη στην Ελλάδα δείχνει ότι δεν πρόκειται σύντομα να αλλάξουν τους τρόπους τους.



