Premier League: Στο Hall of Fame οι Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και Αρσέν Βενγκέρ

Αποτελούν ίσως τα προπονητικά τοτέμ της σύγχρονης ιστορίας των ομάδων που προπόνησαν. Άλλωστε η επιρροή που είχαν στο αγγλικό ποδόσφαιρο και εν γένει στο ευρωπαϊκό, ήταν τεράστια και δε χωρά καμία αμφισβήτηση.

Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και Αρσέν Βενγκέρ, είναι από σήμερα στο Hall of Fame της Premier League, ενώ έγιναν οι πρώτοι προπονητές που μπήκαν στη σχετική λίστα, δίπλα σε όλους τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές που πέρασαν από τα αγγλικά γήπεδα.

BREAKING: Sir Alex Ferguson and Arsene Wenger have been inducted into the Premier League Hall of Fame 🤝 pic.twitter.com/AJy4h56ofq