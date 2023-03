CIES: Παγκόσμια ανάλυση δανεικών παικτών, 49η η SL με 6,6%

Αυτό αναφέρει σήμερα στη νέα του έκθεση το CIES Football Observatory, Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών που βρίσκεται στην Ελβετία και δημιουργήθηκε το 1995 ως κοινοπραξία της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ, και αναλύει τα χαρακτηριστικά των παικτών που ήταν την 1 Μαρτίου στις πρώτες ομάδες 1.254 συλλόγων σε 75 πρωταθλήματα από 57 ομοσπονδίες σε όλο τον κόσμο. Από τους 33.482 ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 3.178 αγωνίζονται ως δανεικοί, που αντιστοιχεί σε γενικό μέσο όρο 9,49%.

Οι δανεικοί παίκτες είναι κατά μέσο όρο νεότεροι από τους ποδοσφαιριστές που ανήκουν στους συλλόγους, 24,41 έναντι 26,54 ετών. Η πιο εκπροσωπούμενη ηλικιακή ομάδα των δανεικών παικτών είναι η ηλικία των 22 ετών.

Οι δανεισμοί, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν αφορούν μόνο ποδοσφαιριστές στην αρχή της καριέρας τους. Πράγματι, μόνο το 27,9% του συνολικού αριθμού των δανεικών παικτών είναι 21 ετών και κάτω, ενώ σχεδόν οι μισοί (47,9%) είναι 24 ετών και άνω 9,5%.

Όπως σημειώνεται «το ποσοστό των δανεικών παικτών ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με το πρωτάθλημα, γεγονός που αντικατοπτρίζει διαφορετικές παραδόσεις-νοοτροπίες».

Τα μεγαλύτερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στις δύο κορυφαίες κατηγορίες της Ιταλίας, τη Serie A (19,0%) και τη Serie B (22,8%). Το ποσοστό των δανεικών παικτών είναι επίσης υψηλό στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, καθώς και στην τρίτη και τέταρτη αγγλική κατηγορία.

Το υψηλό ρεκόρ στο ποσοστό των δανεικών παικτών μετρήθηκε για τη Μπαράκας Σεντράλ του Μπουένος Άιρες (50,0%). Πολύ υψηλό είναι και το ποσοστό που μετρήθηκε για τη Φροζινόνε της ιταλικής Serie B, Frosinone (48,3%).



Οι περισσότεροι παίκτες (13,1%) που δανείστηκαν είναι επιθετικοί και οι λιγότεροι (6,2%) τερματοφύλακες. Να σημειωθεί ότι οι επιθετικοί είναι οι νεότεροι παίκτες στις ομάδες (26 ετών κατά μέσο όρο), ενώ οι τερματοφύλακες οι μεγαλύτεροι (27,1 ετών).

Στην κορυφή της λίστας των συλλόγων που έχουν παραχωρήσει τους περισσότερους δανεικούς βρίσκεται η Άρσεναλ με 25 παίκτες και ακολουθεί η Αταλάντα με 24. Πέντε αγγλικοί σύλλογοι βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα, κάτι που αντανακλά την οικονομική ευρωστία της Premier League.

Η έρευνα αναφέρει ότι «τα πρόσφατα όρια που θέτει η FIFA στους διεθνείς δανεισμούς για παίκτες άνω των 21 ετών στοχεύουν συγκεκριμένα τους πλουσιότερους συλλόγους και αποσκοπούν στο να τους αποτρέψουν από το να συσσωρεύουν πάρα πολλούς παίκτες» ενώ τονίζεται:

«Υπάρχει σημαντική στατιστική συσχέτιση μεταξύ του αθλητικού επιπέδου των συλλόγων και του αριθμού των παικτών που δανείζουν. Όσο πιο ανταγωνιστικός είναι ο σύλλογος, τόσο περισσότερο τείνει να δανείζει παίκτες σε άλλες ομάδες. Στο 63,5% των περιπτώσεων, οι σύλλογοι όπου παίρνουν δανεικούς παίκτες έχουν χαμηλότερο αθλητικό επίπεδο σε σχέση με τους συλλόγους ιδιοκτήτες. Στο 20,9% των περιπτώσεων, το επίπεδο είναι ισοδύναμο.»

New @CIES_Football ⚽️ Monthly Report 📖 analyses the features of 3⃣1⃣7⃣8⃣ players currently on loan in 1⃣2⃣5⃣4⃣ teams of 7⃣5⃣ leagues from 5⃣7⃣ associations 🌎 Loans account for 10% of players, up to 20% in 🇮🇹, full analysis 👉 https://t.co/AhbZP3bU78 pic.twitter.com/e9xtgyJN8A