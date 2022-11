Οι αποστολές του Χρήστου Ακκά για λογαριασμό της Φέγενορντ

To SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον σκάουτερ της ολλανδικής ομάδας και άλλοτε μέλους του τμήματος σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ.

Θυμάστε τον Χρήστο Ακκά; Ο άλλοτε σκάουτερ του ΠΑΟΚ, εδώ και ενάμιση χρόνο βρίσκεται στη Φέγενορντ και στο τμήμα σκάουτινγκ της ολλανδικής ομάδας.

Μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση υπήρξε προσωπική επιλογή του Sport Director, Φρανκ Άρνεσεν, ο οποίος την περίοδο που είχε ανάλογο ρόλο στον ΠΑΟΚ είχε συνεργαστεί μαζί του.

Παρεμπιπτόντως, στην ανακοίνωση της πρόσληψής του στην ομάδα από το Ρότερνταμ υπήρχε και προσωπική δήλωση του Άρνεσεν.

«Ο Χρήστος είναι ένας πολύ ταλαντούχος σκάουτ που έχει μαζέψει εμπειρίες από το ελληνικό αλλά και το διεθνές ποδόσφαιρο» είχε τονίσει ο Άρνεσεν, ο οποίος by the way για λόγους υγείας έχει πατήσει φρένο και παρακολουθεί εξ αποστάσεως τα δρώμενα στη Φέγενορντ τους τελευταίους μήνες.

Ο (παλιόφιλος) Ακκάς πραγματοποίησε «σαφάρι» σε διάφορες ευρωπαικές χώρες πριν το Μουντιάλ κι ενώ στην ατζέντα των αποστολών του βρίσκεται επίσκεψη (και) στην Ελλάδα.

Μπορεί ο ίδιος να γνωρίζει πολύ καλά πρόσωπα και πράγματα με φόντο το ελληνικό πρωτάθλημα, ωστόσο το live scouting report, έχει πάντα τη δική του χάρη