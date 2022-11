Καταγγέλλει τις ΗΠΑ στη FIFA το Ιράν για ασέβεια προς τη σημαία του

Επίσημη καταγγελία στη FIFA εις βάρος των ΗΠΑ ετοιμάζεται να κάνει το Ιράν, λόγω μιας ανάρτησης των Αμερικάνων στα social media. Συγκεκριμένα, ο επίσημος λογαριασμός της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών ανέβασε δύο φωτογραφίες με τη βαθμολογία και το πρόγραμμα του 2ου ομίλου του Μουντιάλ, όπου έχει αφαιρεθεί το έμβλημα της ισλαμικής δημοκρατίας από τη σημαία του Ιράν, με τους Ιρανούς να θέλουν να θέλουν να κυνηγήσουν την υπόθεση στην επιτροπή δεοντολογίας της FIFA.

