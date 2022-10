Αλήθεια, είναι αυτό σεβασμός στον Κριστιάνο;

Ο Ερικ Τεν Χαγκ «φαγώθηκε» όλο το καλοκαίρι να κρατήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο για να του δείχνει σεβασμό έχοντάς τον βασικό σε ένα ματς πρωταθλήματος.

Δεν είναι φαινόμενο που υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Σε όλο τον κόσμο, σε κάθε επίπεδο, οι πάντες κρίνονται από τα αποτελέσματα. ‘Sometimes maybe good, sometimes maybe shit’ όπως είχε πει και ο τεράστιος, Ρίνο.

Στην περίπτωση της Γιουνάιτεντ, δυστυχώς για τους fans της, είναι όλο και πιο shit η κατάσταση στον δρόμο για τα 10 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και 10 χρόνια… αποδείξεων από την Σίτι. Φέτος υπάρχει ένας ακόμα λόγος για να πιάνεις κουβέντα για το club του Old Trafford αφού στο σίγουρα κολαυτικό, 6-3, η camera δεν ξεκολούσε από τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Θα έλυνε το πρόβλημα μόνος του ο Πορτογάλος; Σίγουρα οχι. Ομως λόγω εκείνου ο προπονητής του, είναι πλέον εκτεθειμένος. Προφανώς όχι όσον αφορά την ικανότητά του τακτικά, δεν του ζήτησε κανείς να κάνει πλάκα στον Πεπ Γκουαρδιόλα έχοντας μερικούς μήνες στην Αγγλία. Αλλά η βαριά ήττα και οι επιλογές, έφεραν στην επιφάνεια τη συνολική στάση του απέναντι στον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία του αθλήματος.

Το καλοκαίρι ο Ολλανδός επέμενε και επέμενε. «Δεν θα πάει πουθενά ο Κριστιάνο». Και έκανε εντύπωση τότε, αφού οι περισσότεροι απέκλειαν το ενδεχόμενο να παίξει στο Europa League ο Πορτογάλος μύθος. Παραδόξως, έμεινε, όμως αυτό δεν ήταν τελικά το πιο απίστευτο πράγμα που είδαν οι φίλοι της Γιουνάιτεντ αλλά και οι ουδέτεροι.

«Δεν τον έβαλα γιατί χάναμε 4-0, το έκανα σαν ένδειξη σεβασμού στον Κριστιάνο και την τεράστια καριέρα του» είπε μετά την ταπεινωτική ήττα ο Τεν Χαγκ. Ο άνθρωπος που πέρυσι έβαλε 18 γκολ στην Premier League και 24 σε όλες τις διοργανώσεις, γίνεται θέμα συζήτησης για το αν έπρεπε να μπει ή όχι. Είτε τον γουστάρεις, είτε είσαι hater, δύο πράγματα είναι σίγουρα. Ο Ρονάλντο δεν είναι παγκίτης και αυτός δεν είναι τρόπος για να δείξεις τον σεβασμό σου.

Οπως και να το πιάσεις, ο Ολλανδός προπονητής έχει κάνει γκάφα. Και το λέμε ξανά, αυτό κρίνεται με βάση τα αποτελέσματα. Γιατί αν είχε νικήσει έστω και με 0-1 την Σίτι, όλοι θα έλεγαν πόσο μάγκας είναι, να αφήνει στον πάγκο τον CR7 και να κάνει και να κάνει τέτοιο «διπλό». Ομως είπαμε, αφού δεν έχουμε αποτελέσματα, τα πράγματα αλλάζουν.

Ο Τεν Χαγκ δήλωσε ουσιαστικά ότι φέρθηκε στον Κριστιάνο σαν είναι κάτι ξεχωριστό από τους υπόλοιπους, όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης σε όλη την Premier League ήθελε να φύγει, ο προπονητής πάσχισε να τον κρατήσει και έχει φτάσει Οκτώβρης και του έχει δώσει φανέλα βασικού μία φορά στο πρωτάθλημα. Είναι μάλλον «ήρωας» που έχει δείξει 300% επαγγελματίας αυτό το διάστημα χωρίς να δημιουργήσει το παραμικρό θέμα ο 37χρονος.

Μαζί με το όποιο αγωνιστικό πλάνο, κόντρα στην Σίτι κατέρρευσε και το κλασικό επιχείρημα σε βάρος του Ρονάλντο. «Δεν ταιριάζει στο στιλ, δεν πρεσάρει ψηλά». Ο Τεν Χαγκ έστησε παίκτες στο αντίπαλο μισό στο ματς του Etihad, όμως pressing δεν είδε ποτέ. Βασικά δεν πρέπει να είδε καν ένταση από τους Ράσφορντ και Σάντσο, οι οποίοι μάρκαραν με τα μάτια σε βαθμό που τα σέντερ-μπακ του Γκουαρδιόλα θα μπορούσαν να έβγαζαν την μπάλα από την άμυνα έχοντας στο χέρι έναν φραπέ.

Αν ήθελε, η Σίτι θα έπαιζε πάσες όλο το απόγευμα και δεν θα έδινε την μπάλα ποτέ στη Γιουνάιτεντ, που αρκέστηκε στο να κάνει… προσευχή για το πότε θα βαρεθούν οι αντίπαλοι. Δεν θα έκανε σε καμία περίπτωση κάτι λιγότερο ο Ρονάλντο από τους δύο Αγγλους, που, πραγματικά, έκαναν το πιο γρήγορο σπριντ τους όταν έληξε το πρώτο μέρος και έφυγαν σφαίρα για τα αποδυτήρια.

Ακόμα και πιο πίσω, ο Μπρούνο έχασε πολλές πάσες, ενώ ο Ράσφορντ, ο παίκτης που έπαιξε πιο προωθημένος, στη θέση ουσιαστικά του CR7, είχε ένα τραγικό βράδυ με περίπου μία επαφή κάθε 10 λεπτά. Αντικαταστάθηκε στο 59 έχοντας ακουμπήσει την μπάλα όλες κι όλες 12 φορές.

Ο Τεν Χαγκ πήρε πόντους με τις νίκες κόντρα σε Λίβερπουλ και Αρσεναλ, όμως πλέον έχει να αντιμετωπίσει τις επιλογές του. Ολο το καλοκαίρι επέμενε να κρατήσει τον Κριστιάνο, δεν έψαξε καν για φορ περιοχής και τώρα είναι χωρίς καθαρό Νο9. Εχει τον Ρονάλντο, να κάθεται στον πάγκο για 90 λεπτά…