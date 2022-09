Τρομερά επεισόδια στο Νις - Κολωνία, Γερμανός οπαδός σε κρίσιμη κατάσταση! (vids)

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από την Γαλλία και την Κυανή Ακτή. Λίγο νωρίτερα γράψαμε για την απόβαση 10.000 οπαδών της Κολωνίας στην Νίκαια για την αναμέτρηση με την Νις, όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ειρηνικά.

Οπαδοί των δύο ομάδων έκαναν γης μαδιάμ το γήπεδο, με μάχες σώμα με σώμα, ανταλλαγή φωτοβολίδων και πυρσών.

Η αστυνομία πιάστηκε μάλλον απροετοίμαστη, ενώ σύμφωνα με όσα μεταδίδει το RMC, η UEFA έδωσε αρχικά εντολή για άμεση αναβολή της αναμέτρησης, καθώς η κατάσταση έμοιαζα να είναι εκτός ελέγχου!

Οι οπαδοί της Κολωνίας κατά την μεταφορά τους στο γήπεδο βανδάλισαν κεντρικά σημεία της πόλης, όπως και την μπουτίκ της Νις, ενώ με το που μπήκαν στο γήπεδο, ξεκίνησαν οι μάχες σώμα με σώμα, όταν Γερμανοί χούλιγκαν επιχείρησαν να εισβάλλουν στην απέναντι κερκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας Γερμανός έπεσε από το πάνω διάζωμα και έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Σύμφωνα με τα πρώτα νέα, ο οπαδός έπεσε από ύψος 5 μέτρων και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται... εξαιρετικά κρίσιμη.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να ηρεμήσει την κατάσταση, ενώ στο γήπεδο κλήθηκαν εσπευσμένα οι παίκτες των δύο ομάδων για να ηρεμήσουν τους οπαδούς.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαβουλεύσεις ανάμεσα στον διαιτητή, τις δύο ομάδες και την ΟΥΕΦΑ. Σε πρώτη φάση η σέντρα αναβάλλεται επ' αόριστον, πιθανή και η αναβολή του ματς.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες η ΟΥΕΦΑ έδωσε εντολή να γίνει η αναμέτρηση με σέντρα στις 8:40, αντι στις 7:45 που ήταν αρχικά προγραμματισμένη η έναρξη του αγώνα.

Θα υπάρχει συνεχή ενημέρωση

Nice and FC Koln Ultras clash before the game in the UEFA Conference League. #football #europeanfootball #Nice #ultras pic.twitter.com/bct2LqMDWj

Ugly scenes pre-match here at the Allianz Riviera. The Koln fans initially left their section to confront the home supporters before the Nice fans retaliated. pic.twitter.com/61qDdVkIp5