Αντίπαλοι Προμηθέα: Νέα σπουδαία κίνηση με Χρουμπάν οι Λόντον Λάιονς

Η αγγλική ομάδα, την οποία θα βρει στο δρόμο του ο Προμηθέας στο Eurocup, συνεχίζει να ενισχύεται εντυπωσιακά, καθώς πριν από τον Χρουμπάν πήρε μεταξύ άλλων τους Κώστα Κουφό, Τζος Σάρμα και Όβι Σόκο.

Ο διεθνής Τσέχος φόργουορντ (32χρ.) έπαιζε από το 2012 στη Νίμπουρκ, στην οποία ήταν και αρχηγός, έχοντας από το 2016 κι έπειτα διψήφιο αριθμό πόντων κατά μέσο όρο. Την περασμένη σεζόν είχε την πιο παραγωγική του χρονιά με 15,3 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ ανά παιχνίδι σε σύνολο 51 αναμετρήσεων.

