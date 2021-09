Η Euroleague πάει στο... Netflix: Ποια τηλεοπτική σειρά ταιριάζει σε κάθε ομάδα;

Το SDNA συγκρίνει τις ομάδες της Euroleague με διάσημες τηλεοπτικές σειρές και παρομοιάζει καταστάσεις, χαρακτήρες και ιστορίες από δύο διαφορετικούς κόσμους.

Προσοχή: Η εισαγωγή του κειμένου περιέχει spoiler alerts, για σειρές που θα έπρεπε να έχετε ΗΔΗ δει. Αυτό βέβαια είναι κομμάτι μίας άλλης συζήτησης, οπότε θα αρκεστούμε στην απλή προειδοποίηση.

Breaking Bad, S5, Ep16: Μετά από μία σειρά γεγονότων γεμάτα ένταση, σφαίρες και τρομερές ατάκες, ο Ουόλτερ Ουάιτ πεθαίνει με το μηχάνημα που σκότωσε τον Τζακ και την συμμορία του, αφού πρώτα έσωσε τον Τζέσι. Για τους περισσότερους, μάλλον το καλύτερο φινάλε ever.

Game Of Thrones, S8, Ep6: Μάχες, ίντριγκες, θάνατοι, εντυπωσιακά εφέ, πολιτική. Ένα «παζλ» γύρω από την πιθανότατα καλύτερη (και πιο επιδραστική στο κοινό) σειρά των τελευταίων ετών κατέληξε με τον Μπραν στην θέση του βασιλιά. Μάλλον όχι το καλύτερο finish με βάση όσα είδαμε στις προηγούμενες χρονιές, αλλά είχαμε πρωταθλητή.

Sons of Anarchy, S7, Ep13: Ο Τζαξ τρέχει με την αγαπημένη του μηχανή, ανοίγει τα χέρια του και «αγκαλιάζει» τον θάνατο, ξέροντας μέσα του πως αυτό έπρεπε να γίνει. Συγκίνηση, όπως και σε πολλά άλλα κομμάτια της συγκεκριμένης σειράς.

Lost, S6, Ep18: Όχι, καλύτερα να μην γραφτεί κάτι εδώ.

Sopranos, S6, Ep21: Δεν μπορεί να μείνει εκτός κουβέντας μία σκηνή που έχει μείνει αναλλοίωτη στο πέρασμα των χρόνων: Το «μαύρο» που έπεσε δεν μας άφησε να δούμε τίποτα, αλλά από την άλλη ήταν αυτό που «συνόδεψε» τον θάνατο του Τόνι Σοπράνο.

EuroLeague: S22, Ep1: Λίγο πριν το τζάμπολ της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης στην Ευρώπη, το SDNA επιχειρεί να... παντρέψει την «πορτοκαλί θεά» με σειρές που άφησαν εποχή (ή αποτελούν trend της σημερινής εποχής) και να σας δώσει μία πρόγευση -με διαφορετική ματιά- για την «μάχη» του τίτλου. Το δικό μας Game of Thrones, σαν να λέμε...

Το πρώτο επεισόδιο είναι προγραμματισμένο για το διήμερο της Πέμπτης (30/9) και της Παρασκευής (1/10). Ακόμα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το φινάλε, αλλά αξίζει να πάρουμε έναν κουβά ποπ κορν και να απολαύσουμε το ταξίδι. Άλλωστε, αυτό δεν αξίζει πιο πολύ; Τι λέτε;

Άλμπα Βερολίνου - Ted Lasso

Ο Τεντ Λάσο της σειράς του Apple TV πήγε ως πρωτάρης στην Ρίτσμοντ και εξίσου άπειρος (σε θέση head coach) είναι και ο νέος τεχνικός των Γερμανών, Ισραέλ Γκονζάλεθ. Τόσο στην αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα της εν λόγω σειράς όσο και στο κλαμπ του Βερολίνου το κλίμα θυμίζει οικογένεια και άπαντες ποντάρουν σε αυτό. Τα πρόσωπα είναι πάντα «φρέσκα» και το κοινό που βρίσκεται στο πλευρό του εκάστοτε συλλόγου είναι πιστό, αν και όχι... τεράστιο.

Το τηλεοπτικό Ted Lasso έχει αποκτήσει πολύ μεγάλο hype, ενώ παράλληλα σπουδαίας εκτίμησης από το μπασκετικό κοινό χαίρει και ο GM της Άλμπα, Χιμάρ Οχέδα. Μένει να φανεί μέσα στη σεζόν αν η ομάδα του Βερολίνου θα φτάσει τα ίδια επίπεδα... θεάματος. Πάντως, η υπόθεση και στη σειρά, αλλά και στην Άλμπα είναι σίγουρα ευχάριστη.

Αναντολού Εφές - The Last Dance

Η τελευταία χρονιά των φανταστικών Μπουλς των Τζόρνταν, Πίπεν, Ρόντμαν και Τζάκσον μας... έδωσε ψωμάκι κατά την διάρκεια της πρώτης (αυθεντικής) καραντίνας. Μας κράτησε παρέα, μας έδωσε κάτι να συζητάμε και η αλήθεια είναι ότι οι πιο παλίοι «έζησαν» ξανά τις τελευταίες στιγμές του «Air» με τους «Ταύρους».

Κάτι τέτοιο θα δούμε πιθανότατα και φέτος με την Εφές: Οι Μίσιτς - Λάρκιν έμειναν για έναν τελευταίο χορό, αφού το ΝΒΑ είναι σταθερά έξω από την πόρτα τους και οι η ομάδα του Αταμάν θα παλέψει για το back to back με το κλασικό, επιθετικό και άκρως μπασκετικό στυλ τους! Εσείς τι λέτε όμως; Θα είναι αυτό το Last Dance της κορυφαίας ομάδας των τελευταίων ετών στην Ευρώπη;

Μονακό - Sons of Anarchy

Εδώ δεν έχουμε να πούμε πολλά: Οι SAMCRO ζουν εκτός κανόνων, κάνουν αυτό που θέλουν, όταν το θέλουν, όπως το θέλουν, σε μία σειρά γεμάτη δράση, ανατροπές, ένταση και συναισθήματα.

Οκ, η Μονακό δεν είναι τόσο «δεμένη» όσο ο Τζαξ με τους φίλους του, αλλά είναι δεδομένο ότι θα δούμε μία μπασκετική «αναρχία» στο Πριγκιπάτο, με «αρχηγό» τον -μετρ του είδους- Μάικ Τζέιμς. Φουλ των Αμερικανών, ατομική ποιότητα και μένει να φανεί αν θα παρουσιαστούν και οι ίντριγκες που υπήρχαν στην αγαπημένη μας λέσχη, η οποία συνδέθηκε με μία από πιο δημοφιλείς σειρές όλων των εποχών.

Αρμάνι Μιλάνο - La Casa de Papel

Η ιταλική ομάδα μοιάζει πολύ με την ισπανική συμμορία. Πέρυσι η Αρμάνι πήγε να κάνει την... απόλυτη ληστεία, αλλά το σουτ του Κέβιν Πάντερ στον ημιτελικό του Final Four βρήκε στο σίδερο. Ο Ετόρε Μεσίνα σαν άλλος Professor ετοίμασε ξανά το crew του και επέστρεψε για να κυνηγήσει έναν ακόμα πιο δύσκολο στόχο: τους τίτλους σε όλες τις διοργανώσεις.

Είναι σίγουρο πως η «συμμορία» του είναι ενισχυμένη, όπως και εκείνη του Casa de Papel όσο περνούν οι κύκλοι και οι Ιταλοί φιλοδοξούν να κάνουν την έκπληξη. Κι αν στην ισπανική τηλεόραση οι διάσημοι ληστές έχουν απέναντί τους την αστυνομία και τον στρατό, η Αρμάνι ξέρει πως έχει να τα βάλει με εξίσου δύσκολους αντιπάλους, δηλαδή τα «μεγαθήρια» της διοργάνωσης.

Μπασκόνια - Fargo

Τόσο στο τηλεοπτικό Fargo, όσο και στην μπασκετική Μπασκόνια όλα διαδραματίζονται σε ένα περιβάλλον που δεν θυμίζει τη σημερινή εποχή. Οι Βάσκοι ζουν με βάση τις δικές του αξίες στο... γαλατικό χωριό τους (Βιτόρια), ενώ και στην αμερικανική σειρά αποφεύγονται οι πολύ προβεβλημένες πόλεις των ΗΠΑ.

Και οι δύο πρωταγωνιστές της εν λόγω σύγκρισης έχουν φανατικούς φίλους. Όσο για τους εχθρούς; Σίγουρα υπάρχουν, αλλά άπαντες αποδέχονται και την ιδιοφυία του Χοσεάν Κερεχέτα και τη ροή της συγκεκριμένης σειράς (8,9 βαθμολογία). Κάθε σεζόν στο Fargo είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία, με νέα κεντρικά πρόσωπα και ξεχωριστούς ήρωες, γεγονός που αποτυπώνεται και στην Μπασκόνια, η οποία κάθε χρόνο μπορεί να χάνει ορισμένους από τους κορυφαίους παίκτες της, αλλά «γεννά» νέα αστέρια.

Ερυθρός Αστέρας - Cobra Kai

Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια μπασκετική ομάδα και μια τηλεοπτική σειρά που έχουν φανατικό κοινό από... παλιά, όμως πλέον παίζουν στα παρκέ και στην TV με νέα πρόσωπα και κερδίζουν την συμπάθεια. Κανείς δεν θεωρεί τον Ερυθρό Αστέρα ή το Cobra Kai κορυφαίους του είδους τους, αλλά σίγουρα τους βλέπει με ενδιαφέρον.

Και τα δύο πρότζεκτ έχουν να προσφέρουν «φρέσκα» πρόσωπα, που κάνουν ευχάριστη την εμπειρία του θεατή, αλλά και ενδιαφέρουσες επιστροφές: του «κακού» Τζόνι στα ντότζο και του «σκληρού» Νίκολα Κάλινιτς στο Βελιγράδι.

ΤΣΣΚΑ Μόσχας - House of Cards

Εξουσία, κυριαρχία, mind games, ίντριγκες, ατάκες, story που αφορά αποκλειστικά τη νίκη και την κορυφή: Μην το πάτε μακριά. Αν μία σειρά ταιριάζει... γάντι στην ΤΣΣΚΑ, τότε αυτή είναι σίγουρα το «House Of Cards». Όπως ο Φρανκ Άντεργουντ (βλέπε Κέβιν Σπέισι), ο Δημήτρης Ιτούδης εφαρμόζει ένα στρατηγικό πλάνο, με πειθαρχία, στόχευση και ξεκάθαρη προσέγγιση σε όλα τα ζητήματα.

Οι ομοιότητες δεν σταματούν εδώ, αφού τα βλέμματα όλου του κόσμου είναι στραμμένα στο πανάκριβο ρόστερ της «Αρκούδας», όπως συμβαίνει και στην διακυβέρνηση του Φρανκ, που διοικεί την πιο δυνατή χώρα του κόσμου. Είναι προφανές πως το τέλος θα είναι διαφορετικό στις δύο περιπτώσεις, αφού - μικρό spoiler και εδώ - ο Άντεργουντ πεθαίνει, λίγο πριν δηλητηριάσει την σύζυγό του, που προφανώς αναλαμβάνει την θέση του. Όσοι δεν το έχετε δει, ξεκινήστε από σήμερα.

Μπαρτσελόνα - Band of Brothes

Η συγκεκριμένη σύγκριση βγήκε αρκετά εύκολα, σχεδόν αυτόματα και αβίαστα. Βασικά, δεν είναι δύσκολο να παρομοιάσεις μία από τις ομάδες με τα πληρέστερα ρόστερ όλων των εποχών με μία από τις κορυφαίες σειρές στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης (9,4 βαθμολογία στο IMDb).

Για να δώσουμε μεγαλύτερη... ίντριγκα στο εν λόγω ζευγάρι θα πρέπει να σταθούμε στο γεγονός πως οι «μπλαουγκράνα» από πέρυσι φημίζονται για το «πολεμικό κλίμα», λόγω της αυστηρής νοοτροπίας του «στρατηγού» Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. By the way, το Band of Brothes έχει να κάνει με μια ιστορία από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το πιάσατε;

Μπάγερν Μονάχου - Criminal: Germany

Τα Criminal είναι σειρές ανακρίσεων που ετοίμασε το Netflix πριν από δύο χρόνια στην Αγγλία, την Ισπανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Κάθε μία από αυτές τις mini series έχει δική της πλοκή, αλλά ο βασικός κανόνας είναι ίδιος: κάτι σαν και τις ομάδες του Αντρέα Τρινκιέρι όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή. Οι σκηνοθέτες κάνουν focus στο ανακριτικό ταλέντο και τις ανατροπές που γίνονται, θυμίζοντας για λίγο τον... mastermind Ιταλό τεχνικό.

Τα σκηνικά δεν προκαλούν θαυμασμό, για την ακρίβεια είναι πολύ απλά, το cast συχνά είναι άγνωστο στο ευρύ κοινό (όπως ένα μέρος του ρόστερ των Βαυαρών), αλλά το αποτέλεσμα είναι τιμιότατο.

Φενέρμπαχτσε - Sherlock

Η φυγή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς άφησε ένα μεγάλο ερωτηματικό στον πάγκο της Φενέρ: Ο Κοκόσκοφ πέταξε τα «κλειδιά» που πήρε λίγους μήνες πριν και έφυγε ξαφνικά, δίνοντας την θέση του στον Σάσα Τζόρτζεβιτς. Η μετάβαση έγινε κάπως απότομα, οι αλλαγές στο ρόστερ ήταν ξανά αρκετές (Χένρι, Σαγιόκ, Πολονάρα, Μπούκερ, Άκπιναρ, Χαζέρ) και όλοι στη Φενέρ ψάχνουν τον τρόπο για την επιστροφή στην κορυφή.

Κάπως έτσι ψάχνει την λύση και τις απαντήσεις ο Σέρλοκ Χολμς, μία μορφή που ήρθε ξανά στο προσκήνιο μέσω της τρομερής ερμηνείας του Μπένεντικτ Κάμπερμπατς. Ο «απόλυτος» ντετέκτιβ βγαίνει συνήθως νικητής στις «μάχες» του και έχει κερδίσει την αγάπη του κοινού (9,1/10 στο IMDb), δείχνοντας τον... δρόμο στους Τούρκους, που πρέπει να ξεπεράσουν αρκετά εμπόδια για την κούπα.

Βιλερμπάν - Elite

Νεανικό story από πολλές απόψεις, που ο κόσμος βλέπει με καλό μάτι. Η Βιλερμπάν κάνει τα πρώτα της βήματα στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και το ισπανικό Elite προσπαθεί να καθιερωθεί στη συνείδηση του κοινού ως μία fun to watch σειρά. Τα δύο πρότζεκτ έχουν μία βασική ομοιότητα: την εμπιστοσύνη στα νέα παιδιά, τους σταρ του «αύριο».

Η σειρά του Netflix βγάζει μπροστά πρωταγωνιστές που δεν γνωρίζαμε και η γαλλική ομάδα φιλοδοξεί να κάνει το ίδιο, με περιπτώσεις σαν αυτές του Βίκτορ Ουενμπανιάμα, του Κώστα Αντετοκούνμπο και του Ματιέ Στραζέλ.

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Fauda

Το Fauda πιθανότατα είναι η κορυφαία σειρά στην ισραηλινή τηλεόραση και η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι η καλύτερη ομάδα στο εγχώριο πρωτάθλημα. Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος θέλει να περάσει στους παίκτες του την νοοτροπία της ομάδας κρούσης του τηλεοπτικού Ντορόν: μόνοι μας εναντίον όλων.

Τίποτα δεν είναι εύκολο, πάντα υπάρχουν απώλειες αλλά οι Ισραηλινοί έχουν μάθει να τις διαχειρίζονται και μακροπρόθεσμα να βγαίνουν νικητές.

Ολυμπιακός - Friends

Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να παρουσιαστεί με το all time classic Friends. Το κλίμα είναι σταθερό και στους Πειραιώτες και στη δημοφιλή σειρά. Όλοι αναγνωρίζουν τα «Φιλαράκια» ως μία από τις κορυφαίες σειρές της αμερικανικής TV και τους «ερυθρόλευκους» ως μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις της Euroleague. Το θέμα γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον αν σκεφτεί κανείς πως στην τηλεοπτική σειρά υπάρχει ένας βασικός κορμός έξι ηθοποιών, με τον Ολυμπιακό από την μεριά του να ποντάρει πολλά στον δικό του κορμό των Ελλήνων παικτών, οι οποίοι διατηρούν άριστες σχέσεις μεταξύ τους.

Προφανώς, θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα, θα έρθουν ή έχουν έρθει δύσκολες βραδιές και κακά επεισόδια, όμως κοιτώντας το από μακριά, ο Ολυμπιακός της τελευταίας δεκαετίας ανήκει στους κορυφαίους, όπως και το Friends.

Παναθηναϊκός - 24

Μία άλλη all time classic τηλεοπτική σειρά παρομμοιάζεται με μία all time classic μπασκετική ομάδα: το 24 με τον Παναθηναϊκό. Το εν λόγω ταίριασμα, όμως, γίνεται και για πρακτικούς λόγους και όχι μόνο για την απήχηση των δύο πρότζεκτ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βλέπετε, ο Δημήτρης Πρίφτης μπορεί να μοιάζει λίγο φέτος με τον τηλεοπτικό Τζακ Μπάουερ, τον πρωταγωνιστή του 24, που κάθε ώρα έδινε διαφορετικές «μάχες» και έτρεχε να προλάβει τον χρόνο.

Ο Κίφερ Σάδερλαντ τα κατάφερνε περίφημα στον σημαντικότερο ρόλο της καριέρας του και ο Έλληνας τεχνικός καλείται να κάνει το ίδιο, στην... πρεμιέρα του στην «μεγάλη οθόνη» του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το "Damn" (σήμα κατατεθέν του Μπάουερ) είναι... μέσα στο πρόγραμμα, όμως αυτό που μετράει στο τέλος είναι το αποτέλεσμα.

Ρεάλ Μαδρίτης - Better Call Saul/ The Crown

*Οι δύο αρθρογράφοι του κειμένου είχαν διαφορετική γνώμη, οπότε αποφασίσαμε να παραθέσουμε και τις δύο απόψεις. Ας κρίνει ο λαός!

Στην πρώτη εκδοχή, ο Πάμπλο Λάσο «ντύνεται» Σολ Γκούντμαν και καταφέρνει να... επιβιώνει παρά τα τεράστια εμπόδια που του κλείνουν σταθερά τον δρόμο. Ο Ισπανός τεχνικός πάντα βρίσκει λύσεις και καλύπτει σοβαρούς τραυματισμούς, απώλειες, αποχωρήσεις μέσα στη σεζόν, βγάζοντας παράλληλα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. ΟΚ, ίσως είναι πιο σοβαρός από τον πρωταγωνιστή του Better Call Saul και μάλλον αποφεύγει τις παρανομίες που παρατηρούνται στην -εξαιρετική κατά τ'άλλα- σειρά, όμως οι ομοιότητες είναι φανερές.

Δεύτερη επιλογή και μάλλον η πιο... ταιριαστή: Η «βασίλισσα» θα κυνηγήσει και φέτος το στέμμα της και αυτό κάλλιστα θα μπορούσε να αποτελέσει το σενάριο σε μία εναλλακτική version του «Crown». Σίγουρα θα είχε μεγάλη πέραση, όπως και το αυθεντικό, που περιγράφει στιγμές και ιστορίες υπό την Βασιλεία της Ελισάβετ.

Ούνικς Καζάν - Stranger Things

Σε μία από τις πιο εντυπωσιακές (σε στυλ, εφέ, σενάριο) σειρές του Netflix, o Γουίλ, ο Μάικ, ο Ντάστιν, ο Λούκας και η «11» παλεύουν στο Χόκινς της Ιντιάνα κόντρα σε τέρατα και μεταφυσικές υπάρξεις. Είναι μία κάπως παράξενη παρέα και πρέπει να κερδίσει τις πιθανότητες για να επιβιώσει: Κάπως έτσι είναι και η φετινή Ούνικς Καζάν.

Οι Ρώσοι επιστρέφουν στην Euroleague χωρίς τον Δημήτρη Πρίφτη, αλλά με ρόστερ που είναι γεμάτο... ιδιαίτερες προσωπικότητες. Οι Μάριο Χεζόνια και Όυ Τζέι Μέιο ξεχωρίζουν σε αυτό το κομμάτι και καλούνται να δείξουν τα... δόντια τους, μαζί με τους Λορέντζο και Τζον Μπράουν, Αιζάια Κάνααν, Τόνι Ζεκίρι και Μάρκο Σπίσου. Για να είμαστε πάντως ειλικρινείς, η Ούνικς δύσκολα θα «πιάσει» το level επιτυχίας των πρωταγωνιστών της σειράς...

Ζαλγκίρις - Vikings

Η νοοτροπία των Λιθουανών θυμίζει αυτή των Vikings. Ζουν κάπως... απομονωμένοι, είτε στο Κάουνας είτε στη Σκανδιναβία, αλλά είναι τρομερά ενωμένοι. Μια επίσκεψη στη "Zalgirio Arena" θα σας πείσει. Τόσο η λιθουανική ομάδα όσο και η αμερικανική σειρά έχουν φανατικούς υποστηρικτές ακόμα και εκτός συνόρων και η νοοτροπία των δύο casts δεν διαφέρει πολύ.

Κι αν στους τηλεοπτικούς Vikings πεθαίνει στην 3η σεζόν ο πρωταγωνιστής (παιδιά, δεν είναι spoil, έγινε πριν χρόνια), στην μπασκετική Ζαλγκίρις φεύγουν οι ηγέτες (αποχώρησε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πέρυσι και ο Μάριους Γκριγκόνις φέτος). Όμως, οι Λιθουανοί θα συνεχίσουν, ακριβώς όπως έκανε και το Vikings.

Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης - You

Φαινομενικά είναι ήσυχος. Ένας απλός άνθρωπος, ο guy next door, κάποιος που δεν θα σε πειράξει ποτέ. Και όμως. ο Τζο Γκόλνμπεργκ είναι ένας ψυχοπαθής stalker, που σκοτώνει «στο όνομα της αγάπης». ΟΚ, το τελευταίο κομμάτι δεν έχει καμία σχέση με τον Τσάβι Πασκουάλ, αλλά μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι ο Καταλανός καλύπτει πολλά από το βασικό σενάριο της σειράς: Δεν του φαίνεται φυσιογνωμικά, είναι γεμάτος ευγένεια, αλλά στο παρκέ θα κάνει τα πάντα για να σε κερδίσει και να σε «σκοτώσει».

Και αυτό αποτυπώνεται στην Ζενίτ, που σίγουρα δεν έχει το όνομα άλλων clubs της Ευρώπης, αλλά είναι ποιοτική, «επικίνδυνη» και ικανή να επαναλάβει όσα έκανε πέρσι. Κάτι σαν τον Τζο, δηλαδή...

