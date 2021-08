Ο Χουάμπι Βαουλέτ στο πιάτο σας! (vids)

Ο coach Κωνσταντίνος Πανάς σχολιάζει την μεταγραφή του Χουάν Πάμπλο Βαουλέτ στην ΑΕΚ και αναλύει μέσω χαρακτηριστικών βίντεο τις ιδιαίτερες ικανότητες του, αλλά και τι περιμένει να δώσει στην Ένωση.

Με το Στέφανο Δέδα στο τιμόνι είναι δεδομένο πως στην ΑΕΚ θα δούμε παίκτες με σπουδαία ταχύτητα, ευελιξία και έκρηξη σε όλες τις θέσεις. Από τα εκρηκτικά γκαρντ και τους ταλαντούχους/ευέλικτους φόργουορντ, μέχρι δυναμικούς ψηλούς που ταιριάζουν στο γρήγορο παιχνίδι του.

Ο Χουάμπι Βαουλέτ είναι μια ιδιαίτερα περίπτωση παίκτη που συνδυάζει ταλέντο, με μέγεθος και ευελιξία στο έπακρο. Παράλληλα φέρνει στο προσκήνιο την Αργεντίνικη σκληράδα και ένα παιχνίδι με πολλές όψεις και στις δύο άκρες του παρκέ.

Για τον Αργεντίνο, πλέον στα 25 του, υπάρχουν δύο δρόμοι, να ξεδιπλώσει στην ΑΕΚ όλες τις αρετές του και να φτάσει στη κορυφή ή να μείνει στο πάγο και όλοι να μιλάνε για ένα σπουδαίο ταλέντο. Εξάλλου για το ταλέντο του μιλούσαν οι ειδικοί λίγο πριν το draft του 2015, αφού ήταν ο μοναδικός που επιλέχθηκε από τις Αμερικάνικες χώρες. Πιο συγκεκριμένα έμειναν έξω ο συμπατριώτης του, Νικολάς Μπρουσίνο(Νυν παίκτης της Γκραν Κανάρια), Λουίς Μοντέρο(Δομινικανή Δημοκρατία) και Χουάν Τοσκάνο-Άντερσον(Μεξικό).

Oι δύο τελευταίοι πάντως βρίσκονται ακόμη στην Αμερική σε αντίθεση με το Βαουλέτ που ακολούθησε σε μικρή ηλικία το δρόμο που παίρνουν πολλοί συμπατριώτες του, αυτό της Ισπανίας.

Τι και αν επιλέχθηκε στο δεύτερο γύρο από τους Σάρλοτ Χόρνετς(#39), τι και αν ήταν προπονητής του ο Σεμπάστιαν Τζινόμπιλι (αδερφός του Μανού), τι και αν μιλούσαν ορισμένοι για ένα σπουδαίο ταλέντο εκ Λατινικής Αμερικής, ο ίδιος ο Βαουλέτ δεν ένιωθε έτοιμος για το βήμα του ΝΒΑ. Προτίμησε να «ανδρωθεί» στην Ισπανική ACB και αν η εξέλιξη του ήταν η ανάλογη να δοκίμαζε τη τύχη του.

Ο Στέφανος Δέδας πάντως γνωρίζει τον Βαουλέτ καλύτερα από το καθένα, εξάλλου ο νεαρός τότε Αργεντινός τον πλήγωσε στο Champions League με 18 πόντους και 11 ριμπάουντ, όντας εξωπραγματικός και ο ουσιώδης λόγος που η Ισπανική Μανρέσα έκανε την ανατροπή και πήρε εν τέλει τη νίκη με επιμέρους σκορ 22-6 στη τελευταία περίοδο, έναντι της Χολόν.

Ο Βαουλέτ είχε αφήσει από τότε άριστες εντυπώσεις και τη φετινή χρονιά παρότι δεν φαίνεται στη στατιστική λειτούργησε ανοδικά για τον ίδιο. Εξάλλου φαίνεται από την εμπιστοσύνη που του έδειξε ο Πέδρο Μαρτίνεζ, ξεκινώντας τον βασικό σε 32 από τα 36 παιχνίδια στην ACB, ενώ πέρυσι αγωνίστηκε μόλις 37 παιχνίδια σύνολο σε Ισπανία και Champions League, όντας βασικός 19 φορές!

Προφανώς και τα νούμερα δεν λένε πάντα την αλήθεια και σίγουρα όποιος ελέγξει τον Βαουλέτ χωρίς να τον έχει παρακολουθήσει, θα απογοητευτεί. Πάμε όμως να δούμε πιο αναλυτικά τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Χουάν Πάμπλο Βαουλέτ, κατά κόσμο «Χουάμπι», είναι γεννημένος το 1996 στην Αργεντινή και αγωνίζεται στις θέσεις «3» και «4». Παρότι θεωρείται ως undersized για τη θέση «4», το τεράστιο άνοιγμα χεριών και η ενέργεια με την οποία παίζει, τον βοηθάνε να είναι αποτελεσματικός στην άμυνα και στις δύο αυτές θέσεις. Θεωρείται ως ένας πολύ καλός αθλητής, κυρίως σε καταστάσεις sprint και επιτόπιου άλματος, αλλά στερείται έκρηξης στο πρώτο βήμα. Σκοράρει κυρίως από κοντινή απόσταση με διάφορους τρόπους, ενώ φέτος βελτίωσε σε μεγαλύτερο βαθμό την περιφερειακή εκτέλεση. Καλή αντίληψη που τον βοηθάει να διαβάζει τις καταστάσεις τόσο για να δημιουργήσει, όσο και για να εκτελέσει.

TRANSITION

Ο Στέφανος Δέδας είναι γνωστός για το παιχνίδι του στο ανοιχτό γήπεδο και για τη προτίμηση forward που μπορούν να σπρώξουν οι ίδιοι τον αιφνιδιασμό. Ο Βαουλέτ είναι ένας αθλητής ιδιαίτερα ευκίνητος και μακρύς, με μεγάλο διασκελισμό που μπορεί να καλύψει γρήγορα μεγάλο μέρος του γηπέδου με τις ελάχιστες ντρίμπλες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι μπορεί ο ίδιος ο Αργεντινός μετά από ριμπάουντ, να επιτεθεί στο transition και είτε να ολοκληρώσει ο ίδιος τη φάση, είτε να δημιουργήσει – με το δεύτερο να συμβαίνει αρκετά συχνά όπως βλέπουμε και στο βίντεο. Παράλληλα είναι ένας εξαιρετικά γρήγορος αθλητής παρά το μέγεθος του και το βλέπουμε κυρίως στο ανοιχτό γήπεδο που μπορεί να αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, καθώς στερείται έκρηξης. Στο βίντεο θα παρατηρήσουμε πως αφήνει πίσω του τον φόργουορντ της Μάλαγα, Αξέλ Μπουτέιγ και φυσικά αυτό είναι μονάχα ένα μικρό δείγμα από τις αθλητικές του ικανότητες.

FINISHING

Ο Βαουλέτ στηρίζει μεγάλο μέρος του επιθετικού του ρεπερτορίου στηριζόμενος αποκλειστικά στους συμπαίκτες του. Παίρνει εξαιρετικές τοποθετήσεις και είναι πολύ ικανός να τελειώνει φάσεις από δεξιά. Δυσκολεύεται αρκετά με επαφή είναι η αλήθεια, ωστόσο το μεγάλο άνοιγμα χεριών και το γεγονός ότι έχει πολύ ικανό άλμα τον βοηθάνε να ολοκληρώνει καταστάσεις με κάρφωμα – κάτι που εμπιστεύεται περισσότερο από τα τελειώματα, ιδίως από αριστερά. Παράλληλα δουλεύει πολύ καλά μακριά από τη μπάλα, διαβάζοντας τις καταστάσεις και κάνοντας κοψίματα με μεγάλη ένταση. Τελειώματα + Κοψίματα είναι δύο πολύ σημαντικές του αρετές, κρατήστε το αυτό. Ειδικά για το παιχνίδι του coach Δέδα που συνδυάζει κίνηση χωρίς τη μπάλα.

REBOUNDING

Ο τομέας, όπου ο Βαουλέτ κάνει πραγματικά θραύση είναι το ριμπάουντ, τόσο αμυντικό, όσο και επιθετικό. Συνδυάζει όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται για να κυριαρχήσει και στις δύο άκρες του παρκέ. Καλό μέγεθος, άνοιγμα χεριών, αλτικότητα, τοποθετήσεις και φυσικά αντίληψη συνθέτουν ένα όπλο που κέρδιζε το 11.42% των διαθέσιμων ριμπάουντ της Μανρέσα τη σεζόν που μας πέρασε. Ο Αργεντινός έχει «μύτη» για το ριμπάουντ, μπορεί να διαβάσει που θα πάει η μπάλα σε άστοχο σουτ και επιτίθεται κατά ριπάς σε κάθε προσπάθεια συμπαίκτη του. Παράλληλα το άνοιγμα χεριών και η δυνατότητα να πραγματοποιήσει αρκετά επιτόπια άλματα σε μικρό διάστημα του δίνουν τη δυνατότητα να ανανεώνει δικά του άστοχα σουτ. Παράλληλα βλέπουμε και στο βίντεο πως κέρδισε αντιπάλους σαν τον Ταβάρες με το block out που πραγματοποίησε. Ο Βαουλέτ είναι πραγματικά σκληρός όσον αφορά το ριμπάουντ και δεν χαρίζεται σε κανέναν. Μην σας κάνει εντύπωση αν είναι στους κορυφαίους επιθετικούς ριμπάουντερ της Ένωσης τη σεζόν που θα έρθει.

CLOSE OUT DEFENSE

Σίγουρα ο Αργεντίνος έχει αρκετά μειονεκτήματα, όπως η αστάθεια στο περιφερειακό σουτ – στο οποίο στηρίζει μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στο παιχνίδι του coach Δέδα – το κακό ποσοστό στις βολές (περίπου 60% ποσοστό καριέρας), η αδράνεια που παρουσιάζει απέναντι σε πιο εκρηκτικούς αντιπάλους περιφερειακά και πιο δυνατούς αντιπάλους στο χαμηλό post κλπ. Ωστόσο στις χτυπητές αδυναμίες του, πρέπει να βάλουμε την άμυνα σε close out καταστάσεις. Ο Αργεντινός είναι έξυπνος και έχει καλή αμυντική αντίληψη. Είναι πάντα παρόν στις βοήθειες, ωστόσο όταν επρόκειτο για να επανέλθει στον αμυντικό του ή να βγει στις περιστροφές η κατάσταση κολλάει. Έχει αργό πρώτο βήμα και συνήθως εκεί χαλάει η δουλειά. Παράλληλα υπάρχουν φορές που θα μείνει λίγο παραπάνω στη μπάλα, θα αργήσει να βγει στη close out με αποτέλεσμα να δώσει ελεύθερο σουτ στον αντίπαλο.

VARIOUS OFFENSIVE ACTIONS

Το επιθετικό παιχνίδι του Βαουλέτ κρίνεται από το πολύπλευρο χαρακτήρα του. Μπορεί να σκοράρει στον αιφνιδιασμό, μέσα από δεύτερες ευκαιρίες, από τελειώματα κοντά στη ρακέτα και κοψίματα που εκμεταλλεύεται, μέχρι στατικά σουτ, διεισδύσεις και παιχνίδι από το χαμηλό post. Τα περισσότερα εξ’ αυτών με ασταθή ρυθμό, αλλά πάντα βγάζει ενέργεια και πάντα έχει στο μυαλό του τη κίνηση. Βλέπουμε ειδικά στις πρώτες καταστάσεις πως επιτίθεται στη close out σε κίνηση(=attack the close out on the go), που είναι μια κατάσταση, όπου δεν επιτίθεται στατικός και αυτό μπορεί να δυσκολέψει πολύ τον αμυντικό, ειδικά αν έχει βγει πολύ επιθετικά στην άμυνα.

Γενικά θα δούμε διάφορες διακυμάνσεις στο παιχνίδι του Αργεντίνου, αλλά ένα είναι σίγουρο. Αν έχει το μυαλό του να δουλέψει, ο coach Δέδας θα τον μεταμορφώσει μέσα από το γρήγορο παιχνίδι του.