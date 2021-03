Ο σουτέρ Χάρισον έχει 12,8% στα τρίποντα το 2021 (5/39) με σερί 0/12!

Ο Άαρον Χάρισον αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό ως ο παίκτης που θα του λύσει το πρόβλημα πίσω από τα 6,75μ., αλλά απογοητεύει με τις επιδόσεις του το τελευταίο τρίμηνο. Σουτάρει με 12,8% πίσω από τη γραμμή (5/39) και μετράει σερί 0/12 προσπάθειες στα πέντε πιο πρόσφατα ματς της Euroleague!

Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε και μαθηματικά από την μάχη για τα πλέι-οφ της Euroleague μετά την ήττα από την Φενέρ στο ΣΕΦ. Οι «ερυθρόλευκοι»... πέταξαν ακόμα ένα ημίχρονο και ηττήθηκαν ξανά στην έδρα τους, ενώ ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν την σεζόν από τις αρχές Απριλίου, κάτι που σαφώς δεν είναι και η καλύτερη δυνατή συνθήκη για τον σύλλογο.

Οι αιτίες για την κατάρρευση των προηγούμενων εβδομάδων αναλύθηκαν και σίγουρα είναι πιο ισχυρές από την παρουσία των παικτών του Ολυμπιακού σε ατομικό επίπεδο. Αυτό όμως δεν αναιρεί πως αρκετοί αθλητές των «ερυθρόλευκων» έμειναν μακριά από τον καλό τους εαυτό στο δεύτερο μισό της Regular Season και απογοήτευσαν με τις επιδόσεις του στο παρκέ.

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται σίγουρα ο Άαρον Χάρισον. Ο Αμερικανός ήρθε με προσδοκίες στο Λιμάνι και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού θεώρησαν πως θα λύσουν το... χρόνιο πρόβλημα από το τρίποντο.

Ο Χάρισον άλλωστε είχε στις... βαλίτσες του μία εξαιρετική σεζόν με την Γαλατά (15,9 πόντοι ανά ματς στο περσινό Eurocup) και δεν ήταν λίγοι αυτοί που πίστεψαν ότι είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα. Ο Τούρκος δημοσιογράφος, Μπουγκρά Μπάλαμπαν, είχε τονίσει στο SDΝΑ πως ο Αμερικανός μπορεί να είναι η μεγάλη έκπληξη της φετινής Euroleague, αρκεί να βρει χρόνο και ρόλο.

Αρκετούς μήνες μετά, είναι λογικό να πει κάποιος πως ο Χάρισον είχε ό,τι ζήτησε: Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον εμπιστεύτηκε, του έδωσε πολλά λεπτά συμμετοχής και έναν σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Το αποτέλεσμα δεν δικαίωσε κανέναν, αν και το πρώτο κομμάτι της χρονιάς ήταν κάτι παραπάνω από... ενθαρρυντικό.

Ποιος μπορει να ξεχάσει άλλωστε την... βόμβα με την Μακάμπι ή τους 16 πόντους στο ματς με την Αρμάνι; Ο 26χρονος περιφερειακός έδειχνε γεμάτος αυτοπεποίθηση στο παρκέ, έπαιρνε σουτ και πρωτοβουλίες, είχε διάθεση να έχει συμμετοχή σε πολλά plays, ακόμα και αν αυτά δεν κατέληγαν με αυτόν στην θέση του «εκτελεστή».

Όλα άλλαξαν όμως στη συνέχεια. Με εξαίρεση κάποιες μικρές εκλάμψεις, ο Χάρισον έμεινε μακριά από καλά ποσοστά και σωστές επιλογές. Πολλά σουτ ήταν... τραβηγμένα, κάποιες φορές ήταν απλή αναφορά στο φύλλο αγώνα, ενώ τον επηρέασε και ένας τραυματισμός στην αρχή του 2021.

Αυτό βέβαια δεν μπορεί να... δικαιολογήσει το κάκιστο διάστημα του Αμερικανού από την έναρξη του νέου έτους. Μία ματιά στα στατιστικά του είναι αρκετή για να δείξει πως ο πρώην παίκτης της Γαλατά έχει χάσει εντελώς την επαφή του με το καλάθι και είναι... κρύος από την γραμμή του τριπόντου.

Την στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο, ο Χάρισον έχει 27,5% από την γραμμή των 6,75 μέτρων. Αυτό το ποσοστό αφορά όλα τα παιχνίδια της φετινής σεζόν, αλλά αν απομονώσουμε τα ματς που διεξήχθησαν μέσα στο 2021, τότε αναδεικνύεται το πραγματικό πρόβλημα, αφού ο Αμερικανός «πέφτει» στο 12,8%!

Για την ακρίβεια, ο Αμερικανός μετρά 5 εύστοχα σουτ σε 39 προσπάθεις από την 1/1 μέχρι σήμερα, ενώ στα τελευταία πέντε ματς έμεινε στο μηδέν (0/12). Αν βάλουμε στην εξίσωση και τα τέσσερα ματς πριν από το αρνητικό σερί των πέντε αναμετρήσεων, τότε θα δούμε ότι ο Χάρισον έχει 1/21 σουτ από το τρίποντο!

Αναλυτικά οι επιδόσεις του Αμερικανού σούτινγκ γκαρντ μέσα στο 2021:

vs Μπάγερν 2/7

vs Βιλερμπάν 1/5

@ Βιλερμπάν* 0/1

@ Ζαλγκίρις 1/5

@ Αρμάνι Μιλάνο 0/4

vs Μπαρτσελόνα 0/1

vs Παναθηναϊκός 0/2

vs ΤΣΣΚΑ Μόσχας 1/2

@ Μπασκόνια 0/5

vs Ερυθρός Αστέρας 0/1

vs Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης 0/1

@ Άλμπα Βερολίνου 0/3

vs Φενέρμπαχτσε 0/2

* εξ αναβολής

Είναι προφανές ότι η παραπάνω εικόνα δεν είναι καθόλου καλή για τον 26χρονος περιφερειακό, που έχει στα... δυνατά του στοιχεία το μακρινό σουτ. Είναι το κακό «φεγγάρι»; Ο τραυματισμός; Η συνολική εικόνα του Ολυμπιακού (6 νίκες στα τελευταία 15 ματς); Η έλλειψη χημείας και ρυθμού; Η προπονητική ευθύνη του Μπαρτζώκα; Μπορεί ένα από αυτά, μπορεί όλα μαζί, μπορεί και ένας συνδυασμός πραγμάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Αμερικανός δεν δικαίωσε τις προσδοκίες, δεν... έφτιαξε το όνομά του στην Euroleague και η λογική λέει πως θα αποχωρήσει από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας χωρίς να αφήσει το στίγμα του στους «ερυθρόλευκους».