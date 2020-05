Ας μιλήσουμε για το ποιος είναι ο GOAT, λοιπόν…

Όλοι λένε- και αυτό φάνηκε από το πόσο εξωφρενικά μονόπλευρο ήταν το (εθιστικό, κατά τ’ άλλα) Last Dance , με το 70% να επικεντρώνεται στον πρωταγωνιστή του- πως ο Μάικλ οδήγησε σε δυσθεώρητα ύψη τους Μπουλς. Ο Μάικλ. Σχεδόν μόνος του. Κανείς δε λέει πως για να το κάνει αυτό χρειάστηκε στην πορεία την συνδρομή του κορυφαίου νο2 ever , του κορυφαίου ριμπάουντερ ever , του κορυφαίου προπονητή ever κι ενός από τους κορυφαίους Ευρωπαίους ever.