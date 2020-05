Favorite 🇬🇷 game winner of all-time?



1) Diamantids vs 🇫🇷 , @EuroBasket 2005!

2) Zisis vs 🇦🇺, @FIBAWC 2006!

3) Spanoulis vs 🇭🇷, #EuroBasket 2007!

4) Papanikolaou vs 🇬🇪, #FIBAWC 2019 Qualifiers! https://t.co/ZzIUlnflgE