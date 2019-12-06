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ARENA MYTISHCHI, TV: NOVASPORTS 1HD
12η αγωνιστική
Khimki BC
KHIMKI BC
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Barcelona
BARCELONA

Χίμκι - Μπαρτσελόνα

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